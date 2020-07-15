新竹市軍民聯合防空（萬安43號）演習，於14日下午1時30分實施演習，由內政部警政署發放防空警報命令後，新竹市警察局同步發放緊急警報，為因應疫情期間，避免群聚的可能，人、車、燈火均不實施管制。副市長沈慧虹視察時表示，演習是居安思危，並能有效強化市民危機意識，以備無患。

此次萬安43號演習針對防情傳遞、防空警報發放等重點項目實施實作操演，希望在防疫期間依然能藉由演習，建立市民在猝遭空襲時的緊急應變作為，演習提升市民防空危機意識觀念，向下紮根。

副市長沈慧虹於演習結束後表示，演習可百年不用，但不可一日不備。透過演習提升市民居安思危的意識，也檢驗新竹市在全民防衛動員及安全防護上的能力。

沈慧虹指出，新竹市是一個科技、健康、幸福的城市，市府團隊有責任、有義務且有能力保障市民的生命財產安全，平時即有居安思危的觀念，強化危機意識，市府團隊確信在平時有萬全的準備下，一旦遭遇空襲狀況，啟動緊急應變機制處置，確保全體市民生命財產安全。

(中時 )