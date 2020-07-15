為因應新冠疫情衝擊市場經濟，政府於7月15日推出振興三倍券以刺激民眾消費，許多企業看準這一波錢潮，紛紛祭出相關優惠，企圖在第三、第四季拉高營收。機車市場受到疫情影響較小，銷量穩定，有機會藉著振興券發放，提升整體銷量。知名車商品牌SYM在這一波振興券熱潮中打出「SYM超錢振興，12倍奉還！」口號，民眾只要持3,000元振興券購買七期全新迪爵，最高可折抵12,000元，等同於花1,000元購買振興券，就能享受12倍的優惠。

全新迪爵屬於都會型車款，省油、耐操又兼具舒適性/中時電子報攝

【都會型車款經濟實惠滿足代步等生活需求】

都會型車款是針對上班族而設計，功能性強，出門工作、逛街、吃飯，都使用得到，是生活的好夥伴，在價格上也較為親民。而相較於運動型車款外型搶眼，注重操控性能，都會型車款則普遍走低調內斂風，操控起來較為溫和，更適合上下班都需要代步工具的通勤族，SYM的全新迪爵即屬於這一類車款。

全新迪爵採用高亮度大燈以及LED尾燈，滿足夜間照明需求/中時電子報攝

沿用「迪爵」經典名稱，在外觀上卻做了大幅度變動，使用單大燈搭配流線造型作為車的主視覺。在油耗與環保概念部分下足了功夫，為達到省油、耐用兩大目標，全新迪爵採用全新Clean Power淨耐引擎，搭配日本京濱第四代噴射系統，使得動力也大幅度提升。

加長座墊與同級最長置腳空間，讓騎乘者與搭乘者感受舒適。/中時電子報攝)

七期全新迪爵這次加配A.L.E.H.「零後仰懸吊系統」，讓起步加速時更穩定，搭配同級最長置腳空間、貼心加長坐墊與三段可調式後避震器，無論是騎乘者還是被載的乘客，都能感覺到舒適的行車體驗。而全新迪爵125碟剎免費升級成為CBS 2.0，「安全加值不加價」，運用前後連動煞車機制，使消費者的行車安全獲得更大的保障。

全新迪爵擁有A.L.E.H.零後仰懸吊系統，讓起步加速更穩定/中時電子報攝

【全新迪爵細節到位重視使用體驗感】

全新迪爵在細節處理上十分用心，例如前置物箱的容量剛好可以容納一個水瓶以及抹布的清潔用品，主要車箱的容量相當大，放置得下一頂四分之三安全帽與一頂小安全帽，在踏板上方也有小踏座設計，小朋友或是體型嬌小的後座乘客也能輕鬆踩踏。這些小地方的設計可以讓行車體驗更加完美，使消費者能感受到全新迪爵的貼心。

超大置物空間與雙掛勾設計，讓全新迪爵的實用性更上一層樓。/中時電子報攝

【搭配促銷活動購入新車聰明不傷荷包】

配合政府發放振興券，全新迪爵也推出相關優惠，購車最高可折抵12,000元，七期迪爵ABS若搭配汰舊換新活動，最高可省下22,300元，而另一系列七期活力車款鼓煞版本，搭配這一波促銷活動，只需42,800元即可輕鬆入手。現在購入新車，既可擁有全新代步夥伴，而且不傷荷包。詳細活動內容，請至車商活動網頁。

(中時電子報)