資金行情持續，近期台幣由30.5兌1美元升值到29.4兌1美元，大盤在熱錢流入助漲下，指數漲到12273點，創下30年新高。「資金為主、景氣為輔」是這段漲勢的特徵，撇開從低檔一路看空、唱衰台股的人，錯過了逾三千點的機會不談，今年3月至今，一部分勇敢進場的人獲得了可觀的收益，成為股市贏家；但有另一部份的人儘管有進場，卻因沒有把握到行情的脈動，選到的股票不但沒漲，甚至還跌破買進成本，為何如此？答案其實在「選股」上。

這次即是資金行情，選股當然要看的是資金所流動的方向，而非媒體所報導的消息。以被動元件為例，許多朋友看到該產業出現了一系列缺貨、漲價、轉單等利多訊息時便直接買進，卻未能進一步思考，為什麼看似發布了許多利多，股價卻遲遲漲不動，舉凡國巨、華新科、禾伸堂、大毅、奇力新等，每次攻高似乎都有人供應籌碼，壓抑了股價的漲勢，讓這些股票在大盤攻上一萬點、一萬一千點、甚至一萬二千點時，走勢牛步化，令不少投資人為之氣結。

「不是說這公司很好嗎？怎麼大盤這兩個月漲了二成，這些股票反而不太動？」「奇怪了當時生技股跟IC設計股沒什麼利多被報導啊，怎麼現在漲上來了，利多突然多了這麼多？」這些問題的答案皆與資金有關。

股價上漲是一個現象，真正的原因是買進的資金比賣出的股票多，能吸引足夠的資金買進，並且讓持有該股者不賣出股票就能上漲。所以即便媒體報導的利多再動人，只要無法讓資金認同，往往會是叫好不叫座；反之，有些沒什麼媒體報導的股票，常常漲了一段之後，利多才見報，或是跌了一段後，利空才見報，再以今年第2季佔據媒體不少版面的被動元件為例，日前已傳出恐怕會降價的訊息，原來漲不動是有原因的。

當持股在一段時間內漲幅遠遜於大盤時，該股即屬於漲幅相對落後的股票，這類股票有利空屬正常，但若是一堆利多卻股價漲幅落後，則代表資金不認同這些利多、其他股票的利多更好、或是這是最後的利多等；操作上，要以個股走勢為優先參考，因為資金決定股價的方向，媒體解釋部分漲跌的現象。

(本文作者為中華財經台分析師蔡正華)

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(中時電子報)