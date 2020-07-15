新北市新店區一名曾姓男子，在2樓住處內臨馬路的窗台邊，將窗簾及窗戶打開，全裸撫摸生殖器自慰，被經過路人拍照報警。檢察官聲請簡易判決處刑，台北地院審理，依公然猥褻罪判他罰金5000元，如易服勞役以1000元折算1日。可上訴。有網友分享這則新聞到臉書社團，並發問：「好奇在新店哪裡的二樓」。

根據判決書，58歲的曾姓男子，2019年11月25日上午近9時，在位於新北市新店區2樓住處內臨馬路的窗台邊，將窗簾及窗戶打開全裸自慰，遭一名路人拍照報警。

法官認為，曾男在臨馬路的窗台邊進行猥褻行為，已造成見聞之人產生驚嚇與困擾，破壞社會秩序及善良風俗，加上他有公然猥褻前科，做出上述判決。有網友分享這則新聞到臉書社團《我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店》，並發問：「好奇在新店哪裡的二樓」，引發新店人熱烈討論。

有網友說：「在家裡也不行喔？」，立刻有網友回應：「你可能不知道他有多誇張，可以搜尋一下本社團，很多人討論」、「他會先躲在窗簾後，看到女生落單，馬上打開窗簾自慰給你看。這種人欠吿」，也有網友指出，地點在「大坪林3號出口附近」。

(中時電子報)