桃園市政府在近幾年來，重大建設的興建讓人民十分有感，吸引不少建商在此插旗，使桃園成為雙北移居的首選。而位於「八德擴大重劃區」的知名建案「合雄Max」現已熱銷9成，即成為炙手可熱的物件，詢問度極高，若想要擁有公園第一排及便捷的交通，最後入手機會絕對要把握！

以桃園的重劃區來說，青埔、南崁、藝文特區等區域較多人熟悉，但「八德擴大重劃區」的優秀程度也十分值得關注。此區的規劃完全不輸雙北，像是擁有整齊寬闊的道路規劃，以及成熟的生活機能、新興建築、高綠覆蓋率等等，居住品質可是比一般重劃區更完善；而這裡是以八德市中心再擴大延伸，占地就有164公頃，因此已經具備公園、學區、市場等成熟商圈，更值得一提的是綠覆蓋率竟高達43%，附近公園就有興豐公園、豐德公園、建德公園、仁德公園等4大公園，是個非常適合居住的環境。

「合雄Max」位於建德路及興豐路主要幹道/截取自官網

對於房地產來說，「地段」可謂買房的首要考慮要點之一，畢竟影響了未來增值空間及居住品質，而「合雄Max」正好位於建德路及興豐路主要幹道，並且正對中大公園，擁有令人心曠神怡的視野景觀；而便捷的交通也是一大亮點，區域快捷國道2號接國道3號及國道1號，可以快速通往雙北市區，且國3目前還有新增大鶯豐德交流道計畫，上北二高只需要3-5分鐘，可想像的到待興建完成後，來往人流將大幅提升，未來可望增加更多建設、工作機會，地段增值指日可待。

「合雄Max」鄰近捷運綠線起點G01站，步行只需2分鐘。/截取自官網

目前，桃園正在興建桃園捷運綠線，全程約27.8公里，共設置21站，可橫跨桃園重要的4個行政區，以及串連桃園火車站及機場捷運，第一期預計2025年完工，而「合雄Max」鄰近捷運綠線起點G01站，只需步行2分鐘即可到達，對於需要通勤前往雙北工作的上班族來說，交通十分便捷。此外，距離「合雄Max」步行也只要5分鐘的桃園市北區青少年活動中心，正計畫興建非營利幼兒園、公托中心、咖啡廳、書店、手創市集及電競專區等，多元的活動為附近居民增添不少居住樂趣，是個可享有優質娛樂的場所。

桃園市北區青少年活動中心，正計畫興建非營利幼兒園、公托中心、親子館、活動中心等。/截取自官網

悠閒的居住環境、便捷的交通，再加上北區青少年活動中心的親子設施增設，使「合雄Max」成為小家庭首購及首換族的首選，目前持續熱銷中，特別推薦黃金店面51坪賺錢旺舖，黃金地段、置產首選，因此想要入手的民眾要把握最後入手機會！

(中時電子報)