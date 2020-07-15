週一（7月13日），受工廠重新開工和投資者對貴金屬需求飆升的推動，白銀價格一路攀升，現貨白銀日漲幅高達2.09%至19.071美元/盎司。紐約白銀期貨上漲3.8%，至19.709美元/盎司，創下2016年9月以來的最高結算價。銀價自3月中旬跌至谷底以來已飆升68%，超過黃金和標普500指數。

投資需求方面，近幾個月來，受各國央行和政府在一起期間為提振經濟增長而採取的非常規措施的鼓舞，投資者紛紛搶購貴金屬。由於短期利率下降以及美聯儲購買一系列債券，許多債券市場的收益率下降，降低了持有貴金屬的機會成本。

由於投資者購買貴金屬的一個流行方式是通過交易所交易基金（ETF），ETF的數據在一定程度上可以反映投資者的需求。據FactSet數據，黑石（BlackRock）旗下最大的白銀ETF iShares Silver Trust管理的資產今年增加了近24.5億美元，至97.2億美元。GoldSeek.com總裁兼首席執行長Peter Spina說，僅在過去幾個月，通過ETF購買的實物白銀就達到了歷史最高水平。「在白銀歷史上，我們從未見過在如此短的時間內出現如此旺盛的需求。」

根據白銀協會（Silver Institute）最近的一份報告，截至6月30日，全球白銀交易所交易產品（ETPs）的白銀持有量達到「9.25億盎司的歷史新高，大約相當於14個月的白銀供應量。」報告稱，ETP在2020年上半年的增長為1.96億盎司，「輕鬆超越」 2009年創下的最高年增長1.49億盎司。

工業需求方面，白銀價格也受益於美國、大陸和其他國家工廠重開。銀在製造太陽能電池板、醫療設備和消費電子產品等方面有廣泛的工業應用。因此，當經濟增長加速時，價格通常會上漲，這是白銀和黃金的關鍵區別。

美國銀行（Bank of America）大宗商品策略師Michael Widmer表示：「商業需求和投資者需求是飛行的兩個引擎。這將推高白銀價格。」

荷蘭銀行（ABN Amro Bank）資深貴金屬策略師Georgette Boele說，隨著金價穩步走高，一些投資者轉而買入白銀。他預計銀價今年年底將略高於目前水平，達到20美元/盎司，但預計未來幾個月將出現波動。「它比黃金的波動更不穩定，」他說。「白銀市場要小得多，所以當你採取行動時，它對市場的影響通常會更大。」

供給方面，疫情還擾亂了世界主要產銀地區拉丁美洲的礦山，這進一步推高了白銀價格。這也使得向需求旺盛的地區運輸白銀變得困難。上周由於員工中爆發了疫情，總部位於倫敦的Hochschild Mining PLC停止了其位於秘魯南部的Inmaculada金銀礦的運營。但Boele表示，世界並不存在白銀耗盡的危險。與只有少數幾個國家大量生產的鈀或鉑不同，白銀在拉丁美洲以及大陸、澳大利亞和俄羅斯都有開採。

從技術面上看，根據周線圖顯示，在今年2月下旬，白銀期貨價格上漲至18.92美元/盎司的高位，之後因避險狀況導致其崩潰。到3月中旬，迅速跌至11.74美元/盎司的低點，跌幅高達37.9%。紐約商品交易所（COMEX）白銀期貨市場未平倉多頭倉位總數從2月24日的244，705份下降至5月初的131，830份的低點，跌幅超過46%。價格大幅下跌導致持有投機性多頭頭寸的市場參與者爭相退出。到3月底，未平倉多頭倉位已低於140，000份。隨後，白銀經歷了V型復甦。價格在7月初升至2020年的新高，自2019年9月以來首次超過19美元/盎司。

上週末，9月到期的白銀期貨收於19.053美元/盎司。價格動能和相對強度指標均上漲，並在日線圖上趨向超賣區域。COMEX白銀期貨市場未平倉多頭倉位總數上漲至175，732，這是白銀期貨市場看漲價格走勢的建設性信號。同時，每日曆史波動率從3月的100%以上下降到7月10日的22.2%。價格方差返回到接近長期平均值的水平。事實證明，第一季度的低點開啟了第二季度和第三季度初白銀的上漲趨勢。

因此，白銀具有巨大的上漲潛力。價格走勢表明新的歷史高點即將到來。由於持倉量的顯著減少（上週末仍低於17.6萬的合約水平），買家有足夠的空間重返白銀市場。

(中時電子報)