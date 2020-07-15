【回憶殺】想必5、6年級生對恬妞應該不陌生，她1974年赴香港探望姐姐恬妮的班，意外被發掘踏進演藝圈。1977年演出《射鵰英雄傳》黃蓉一角知名度大開，同年又因電影《蒂蒂日記》獲封金馬獎影后，演藝成績相當不俗。而戲外的人生也如劇情高潮迭起，她曾有兩段婚姻，雖然都沒有走到最後，但她正向面對，「如果離婚是重生的話，我已經重生2次了！」

恬妞1984年和印尼富商葉聰豪結婚，兩人育有一女朱曉彤（現改名朱宇豐），沒想到偶然發現對方早已有家室，自己莫名變成小三，黯然離婚收場。1988年，恬妞因拍電影《大頭仔》認識港星萬梓良，萬梓良很快地對恬妞產生情愫、展開熱烈的追求，1992年兩人宣布結婚，當年的婚禮辦得很隆重，由邵逸夫主持、擔任司儀，周星馳當伴郎，盛況空前。

恬妞和萬梓良曾有4年的婚姻。（圖／中時資料照）

這對影帝影后的組合，被外界視為郎才女貌、門當戶對，沒想到婚姻僅維持4年，最終敵不過「個性不合」和平分手。恬妞對於感情體悟「我真的很謝謝他們，2位讓我現在活得這麼好。」認為離婚不是一種傷害，而是人生的養份，造就現在的自己。

現年62歲的恬妞，歷經兩次婚姻後就習慣一個人生活，對於感情抱持隨緣態度。雖然婚姻路上走得有些曲折，但老天爺賜給她女兒，就是人生中最好的禮物了。恬妞與女兒不只是母女，對方也是她的經紀人，合作起來沒有摩擦，感情反而越來越好。對於女兒的性向，恬妞選擇支持對方的決定，認為只要女兒快樂，她就滿意了。

62歲的恬妞氣質高雅，沒有留下太多歲月痕跡。（圖／微博@恬妞）

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（圖／中時資料照）

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(中時電子報)