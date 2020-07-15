英國與澳洲近期放寬香港公民在當地的簽證限制，停留時間延長為5年，不過澳洲強調，此舉並非直接給予港人永久居留權，德國媒體引述專家分析指出，英、澳對於完全開放國門仍有安全及衝擊當地民生等兩層顧慮。

大陸推動香港《國安法》，許多香港人心生恐懼，英國先前率先表態，將延長香港300萬英國國民（海外）護照（BNO）持有者及有資格申請者居留期限至5年，並且在第6年申請公民身份。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）9日也宣布，延長居留澳洲的香港學生及工作人士簽證時限至5年，甚至未來可以申請永久居留權。不過澳洲廣播公司新聞網（ABC News）報導，澳洲代理移民部長塔吉（Alan Tudge）12日又強調，放寬港人簽證限制，並不是保證港人一定會獲得永久居留權，港籍申請者仍須通過「人格條件測試、國家安全測試」等，申請者如果有人格問題，將會被遣送回去。

德國之聲13日刊出《放寬香港移民，英國、澳大利亞為何猶豫》一文，探討澳洲及英國為何不直接給予香港人永久居留權，文章引述澳洲國立大學戰略與國防研究中心（Strategic and Defence Studies Centre）教授布辛斯基（Leszek buszynski）的分析，指出塔吉強調安全問題，顯示澳洲仍擔心部分移居當地的香港人為北京刺探情報，因為澳洲過去有過這樣的經歷，因此澳洲政府想要辨別，確定來的香港人都是「真貨」。

他更指出，澳洲在香港人移民政策上，必然要和五眼聯盟合作，特別是英國與美國，利用他們的情報網來辨別移民。

針對放寬香港人移居英國，文章引述主張縮減移民的「英國移民觀察」（Migration Watch UK）說法指出，大量香港人短時間內湧入英國，將對當地住房、教育、醫療、交通等體系造成巨大壓力。牛津大學移民問題專家（Rob McNeil）認為，長期來看，高素質的香港移民將對當地經濟有重大貢獻，但是短期而言，大量移民進入可能激起英國人反感，尤其當地的就業市場本來就因為新冠肺炎疫情而承受相當大的壓力。

(中時電子報)