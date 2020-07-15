太慘！澳洲航空全面禁飛國際線直到2021年 00:122020/07/15 中時 孫昌國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 澳洲航空決定停飛所有國際航線知道明年3月。圖為今年5月人煙罕至的雪梨海岸。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲航空決定，由於新冠疫情擴散，澳航將取消所有國際航班知道明年3月。 澳航表示，除了取消國際航班外，它還將進行裁員，預料高達20%的員工將被迫離職。另外，澳航還將提前淘汰6架波音747客機。原本他們預定在6個月後才會退役。 到今年4月，澳航的載客數和去年同期相較，已經損失了90%。一般預料，澳航還會宣布另一波裁員。 (中時 ) #澳航 #澳洲航空 #國際航班 #還將 #裁員 也許您會感興趣 推薦閱讀 全球頂尖航空業者也撐不住！阿酋航空要大砍9千人 11:512020/07/11 國際 代理酷航等多家航空撐不住！飛達集團證實將裁員 15:022020/07/11 生活 後疫情時代！航空界撐不住 阿聯酋航空宣布裁員9000人 16:252020/07/11 財經 疫情衝擊 近7萬科技新創員工丟飯碗 04:102020/07/13 全球財經 果攤小巨人1／公司裁員老婆跑 侏儒父咬牙賣水果拉拔女兒 07:352020/07/13 社會 工商社論》新一波裁員潮與經濟重建方案 04:102020/07/14 財經要聞 《國際產業》美國航空、西南航空示警 航空業裁員潮山雨欲來 10:512020/07/14 財經 國際熱門新聞 何不直接給港人永居權？英、澳最大顧慮曝光 - 國際 港國安法引爆外商大逃難？美商會調查結果超意外 - 國際 瘋狂致電喚不回！梅根絕情一刀兩斷 頭號閨密超心寒要豁出去了 - 國際 阿根廷漁船出海35天 船員離奇集體染疫 - 國際 王毅與菲外長會談 指美興風作浪 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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