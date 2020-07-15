澳洲航空決定，由於新冠疫情擴散，澳航將取消所有國際航班知道明年3月。

澳航表示，除了取消國際航班外，它還將進行裁員，預料高達20%的員工將被迫離職。另外，澳航還將提前淘汰6架波音747客機。原本他們預定在6個月後才會退役。

到今年4月，澳航的載客數和去年同期相較，已經損失了90%。一般預料，澳航還會宣布另一波裁員。

(中時 )