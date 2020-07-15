新北市長侯友宜至三重區KTV稽查，與消防局長黃德清（左1）討論、檢查KTV消防設備運作是否正常。（賴彥竹攝）

新北市府青春專案開跑，新北市長侯友宜表示，專案核心價值就是讓青少年在優良環境中，能健康、快樂成長。（賴彥竹攝）

明日開始放暑假，新北市府保護青少年的青春專案也開跑，新北市長侯友宜14日晚間10許率核心稽查小組至三重區KTV、網咖稽查，並表示，專案核心價值就是讓青少年在優良環境中，能健康、快樂成長。

侯友宜14日晚間10許率新北市警察局、教育局、社會局、經發局、消防局、工務局及衛生局等單位組成的稽查小組，至三重區KTV稽查，並檢查KTV消防設備運作是否正常，同時向包廂民眾呼籲，須特別留意來路不明的飲料、食品，也要求業者做好安全管控。

侯友宜表示，今年青春專案有淨化妨害青少年成長環境、防制青少年被害、擴大犯罪預防宣導等三大工作重點，青少年毒品、詐欺、霸凌、校園安全也是迫切解決的問題，各局處單位須協力、溝通，才能有效保護青少年，從源頭打擊治安汙染源，讓青少年在優良環境中，能健康、快樂成長。

警察局表示，7月1日起至8月底執行「暑期保護青少年－青春專案」，專案期間工作重點將加強查訪妨害青少年身心場所、防制青少年接觸毒品與被害，以及避免遭色情行業利用。

警察局也表示，同時強化防疫工作、消防公共、水域防溺、求職安全以及防詐宣導，且為了避免青少年沾染惡習風險，將加強查緝毒品製造、運輸及販賣，以斷根制毒工廠，瓦解販毒供給青少年。

(中時 )