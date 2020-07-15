資深媒體人楊世光曾是《57金錢爆》主持人，在該電視台待了11年的他，日前就在網路節目中大爆前同事劉寶傑主持《關鍵時刻》錄影秘辛，還驚爆名嘴上節目價碼，「每一個來賓費領3000，口沫橫飛領3000，稍微演得比較好的、罵得比較兇的、演得比較誇張的那就領4000。」接著又爆料財經專家黃世聰就是領得稍微比較多的那個。對此，黃世聰昨(14日)深夜也在臉書以高EQ回應楊世光爆料。

楊世光日前在節目中爆料《關鍵時刻》名嘴價碼，「每一個來賓費領3000，口沫橫飛領3000，稍微演得比較好的、罵得比較兇的、演得比較誇張的那就領4000。」還點名黃世聰就是領比較多的那個，一時間吸引大陸網友追問黃世聰本人回應。

對此黃世聰也在臉書高EQ回應楊世光爆料，表示對方爆料的並不公平，強調節目內容都有經過討論，並結合來賓本業呈現出來，名嘴也沒有外界想像中容易，面對五花八門的題材，不了解或需要節目單位協助也正常。至於價碼問題，黃世聰則霸氣表示：「至於錢，股市賺就行，不必靠這個！」

「瓊瑤女神遭初戀痛毆砸車」中時電子報娛樂給您最悲情新聞
「8點檔女星淚吐遭上司強暴哄騙當小三」中時電子報娛樂給您最勁爆新聞
高嘉瑜也上過《博恩夜夜秀》 自曝：我沒付費！
何如芸張清芳為何離婚？她爆豪門3大地雷
超綠館長：三倍券我不會領 董智森犀利一句話讓鄭師誠瞬間傻了
他狠揭劉寶傑《關鍵》錄影內幕…罵得兇領4000！名嘴價碼全曝光

(中時電子報)

#黃世聰 #楊世光 #關鍵時刻 #名嘴 #政論節目 #名嘴價碼 #