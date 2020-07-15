韓國瑜於2018年11月24日當選高雄市長，並於12月25日宣誓就職，直到今年6月6日被罷免，6月12日離開高雄，令無數支持者為之沮喪。有潘姓網友在臉書表示，如果韓國瑜不曾出現過，是誰會扛起中華民國的國旗？

潘姓網友表示，韓國瑜是一個真正熱愛國家的人，他用無與倫比的熱忱和信念再燃燒自己，照耀我們心中的火苗，意識到誰偷走我們的歷史，誰偷走了我們的國旗，誰偷走了我們的國家。

韓國瑜讓民眾重新認識政治人物應有的素質和氣節，有沒有把人民放在心中，有沒有積極的兌現對人民的承諾，是否發自真心去關懷老百姓，而不是當選後變成高高在上的權貴。

潘姓網友痛心，韓國瑜被無端而粗暴的罷免下台，如此念茲在茲人民生活的人，卻被惡意操弄成草包。六月六日那天讓很多人悲痛，許崑源議長用生命控訴社會的集體霸凌，他讓跌落谷底的藍軍覓得悲憤的泉源。

潘姓網友示警，未來的每一步都是退無死所，不僅要如履薄冰，更要戰戰兢兢。看見很多人在等一個人，等待他的出現？

他也呼籲，當媒體在形塑韓粉是負面名詞時，是否有能力證明自己的清白，讓輿論找不到話語攻擊，因為每一個人都充滿智慧，知道如何反擊，甚至能夠匯集成為巨大的力量，告訴自己，家人，朋友，同事，「我們才是走在正道上」！

(中時電子報)