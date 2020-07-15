桃園市平鎮區22年前發生殺人焚屍案，1名17歲少女被燒成焦屍，但證據不足成為懸案。去年有目擊者向警方檢舉。檢、警發現42歲陳女、36歲陳女、41歲潘男涉有重嫌，檢方將3人依涉犯殺人罪嫌疑重大聲押，2名陳女已經獲准，潘男則15日早上再審。另名53歲何女5萬交保。

據了解，42歲陳女、41歲潘男當年經營檳榔攤，懷疑擔任檳榔西施的少女偷錢，但是少女否認，2人和36歲陳女一起痛打少女，甚至將其勒死，再將少女載往平鎮1處郊區焚屍。不過當年監視器不發達，雖然少女家人有向警方報案失蹤，但兩案無法連結，成為懸案。

去年1名雙方友人因目擊此事，受不了良心譴責，向警方檢舉，起初警察半信半疑，後來發現目擊者對案情相當了解，報請桃園地檢署檢察官指揮，14日陸續將2名陳女、潘男、何女拘提到案。

不過何女因涉案情節較淺，檢方訊後以5萬元交保，其餘3人則涉嫌重大，向法院聲請羈押。法官稍早准押。至於另名潘男，則因為超過23時才送到法院，將在15日白天開聲押庭。還有1名嫌犯因在國外，警方也設法請其回台接受調查。

(中時 )