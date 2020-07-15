南海仲裁結果出爐滿4週年，美國國務卿蓬佩奧13發表有對南海主權聲明，強調大陸對南海領土與海洋權主張「完全不合法」。美國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）14日批評，大陸在南海作為如流氓，美方不排除制裁相關涉入大陸官員與國有企業。

南海仲裁結果出爐滿4週年，美國國務卿蓬佩奧昨天發表聲明正式反對大陸南海主權聲索。稍晚，美國國會也發表兩黨聯合聲明「完全支持」國務院的立場。針對此議題，我國外交部指出，南海諸島屬於中華民國領土，中華民國對南海諸島及其相關海域享有國際法及海洋法上的權利，不容置疑。

美國國務院亞太事務助理國務卿史達偉出席華盛頓智庫論壇時，針對美國是否可能針對大陸行動施予制裁的問題發表談話。

史達偉表示，大陸與東南亞國協國家的「南海行為準則」磋商從，這些磋商可看到大陸背後目的之「清楚危險訊號」。他也表示，美方不排除制裁相關涉入大陸官員與國有企業。

(中時電子報)