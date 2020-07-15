《港區國安法》生效後，美國國會火速通過《香港自治法》，本月14日是該法案簽署期限的最後一天。美國總統川普今日發布一項行政命令，終止美國對香港的優惠待遇，香港將獲得與大陸相同的待遇。法案簽訂後，這也也意味未來美國制裁損害香港自治的大陸官員與金融機構將依法有據。

《香港國安法》正式實施後，美國參眾兩院2日火速通過《香港自治法案》，將制裁推動《香港國安法》、破壞香港自治的陸港官員，包括凍結其在美資產；潛在制裁對象還首度包括國際金融機構，恐導致大陸銀行無法與美國銀行交易、不能使用美元結算，以打擊陸方資金鏈。

川普14日下午在白宮玫瑰園召開記者會，親自宣布已經於下午正式簽署「香港自治法」（Hong Kong Autonomy Act）。川普表示，香港已不再是香港了！香港現在將獲得與大陸相同待遇，無特權，也無特殊經濟待遇，也不允許從美國出口敏感技術到香港，包括取消香港獨立關稅區。

(中時電子報)