年年逐漸升高的氣溫，簡直讓人難以忍受。世界氣象組織（WMO）8日發表的觀察報告指出，在2020到2024的5年間，每年的全球年均溫將比工業化之前的水平高出至少攝氏1度，預計氣溫升幅落在攝氏0.91度至攝氏1.59度之間。

WMO表示，過去的5年是自從有紀錄以來最熱的5年，在考量自然變化與人類對氣候的影響後，發表這份報告，預測未來5年內的溫度、降水量、風向及其他變量，同時提供給各國參考。

年均溫每年都會出現浮動的趨勢，估計2020到2024年間，有20%的機率在某年就會出現均溫上升，突破工業革命前攝氏1.5度的狀況，除此之外的每一年，均溫很有可能都會高於工業革命前攝氏1度。

WMO秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）表示，為了防止氣候出現「毀滅性」的變化，2015年簽訂的《巴黎協議》要求各國應努力將全球平均氣溫上升的幅度控制在工業革命前均溫水平的攝氏2度內，並努力將氣溫升幅進一步限制在攝氏1.5度以內，然而這個預測意味著很可能在未來5年內就會達到要求的臨界值，屆時這個目標將面臨「巨大挑戰」。

塔拉斯更表示，此預測模型並沒有將新冠肺炎間接帶來的溫室氣體和氣溶膠排放量變化納入考量，疫情引發的工業和經濟放緩並不能取代持續和協調的氣候行動，雖然今年因疫情影響而導致二氧化碳排放量下降，但並不代表濃度會隨之降低。

另外，據《路透社》報導，美國賓州州立大學（Penn StateUniversity）氣象學家曼恩（Michael Mann）指出，目前全球平均氣溫長期趨勢，是比工業革命前水準高出約攝氏1.2度。而且氣候變化十分敏感，只要有一點短期氣溫上的改變，就可能生成極端氣候災害，這對於那些已受疫情衝擊的國家而言，影響甚鉅。

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(中時電子報)