法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）周二（14日）表示，為了防範新冠肺炎疫情捲土重來，民眾自8月1日起在購物中心等密閉室內空間必須強制戴上口罩。

馬克宏接受媒體專訪時表示：「部分跡象顯示，新冠疫情可能再次爆發，因此我們必須做好準備。我要求民眾外出盡可能戴口罩，處於室內密閉環境更該如此。」

截至14日為止，法國新冠肺炎的確診病例逾17萬人，染疫死亡超過3萬人。但隨著法國放寬防疫措施，部分地區疫情再度擴散。

(工商 )