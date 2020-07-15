防疫情捲土重來 法國下月起室內公眾場所須戴口罩 08:272020/07/15 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）周二（14日）表示，為了防範新冠肺炎疫情捲土重來，民眾自8月1日起在購物中心等密閉室內空間必須強制戴上口罩。 馬克宏接受媒體專訪時表示：「部分跡象顯示，新冠疫情可能再次爆發，因此我們必須做好準備。我要求民眾外出盡可能戴口罩，處於室內密閉環境更該如此。」 截至14日為止，法國新冠肺炎的確診病例逾17萬人，染疫死亡超過3萬人。但隨著法國放寬防疫措施，部分地區疫情再度擴散。 (工商 ) #法國 #室內 #捲土重來 #戴口罩 #密閉 也許您會感興趣 財經熱門新聞 新iPhone封測釋單 台廠吃補 - 財經要聞 - 工商時報 好消息！Moderna新冠疫苗受測者皆產生抗體 美期跳漲1％ - 即時 1分鐘讀財經》新iPhone封測釋單 台廠下半年看旺 - 財經 股民哀嚎！生技股慘劇上演 中天、合一開盤續跌停 - 財經 新冠肺炎疫苗 拚夏末問世 - 全球財經 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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