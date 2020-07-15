美國飛機製造商波音公司周二（14日）表示，旗下客戶今年上半年總共取消355架的737 MAX訂單，顯示737 MAX停飛事件與新冠肺炎疫情危機對於航空業的傷害加劇。

波音表示，各大航空公司與飛機租賃公司在6月取消60架737 MAX訂單，使得該機型上半年取消訂單總數達到355架。 新冠肺炎疫情延燒，各國政府實施旅遊限制，空中旅遊需求因此下跌，導致客戶紛紛取消或延後訂單。波音表示，今年上半年飛機交機量下滑71％至僅70架。

(工商 )