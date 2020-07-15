疫情衝擊737 MAX訂單 波音上半年遭砍單逾350架 08:272020/07/15 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國飛機製造商波音公司周二（14日）表示，旗下客戶今年上半年總共取消355架的737 MAX訂單，顯示737 MAX停飛事件與新冠肺炎疫情危機對於航空業的傷害加劇。 波音表示，各大航空公司與飛機租賃公司在6月取消60架737 MAX訂單，使得該機型上半年取消訂單總數達到355架。 新冠肺炎疫情延燒，各國政府實施旅遊限制，空中旅遊需求因此下跌，導致客戶紛紛取消或延後訂單。波音表示，今年上半年飛機交機量下滑71％至僅70架。 (工商 ) #MAX #訂單 #波音 #上半年 #飛機 也許您會感興趣 財經熱門新聞 新的幹掉舊的！老謝：大洗牌年代 台灣經濟回不去了 - 即時 好消息！Moderna新冠疫苗受測者皆產生抗體 美期跳漲1％ - 財經 每月配息！你一定要認識這檔台股規模最大的ETF - 財經 新iPhone封測釋單 台廠吃補 - 財經要聞 - 工商時報 用電量頻創新高 中火1號機點火併聯發電 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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