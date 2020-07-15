「Lollipop＠F」成員楊奇煜（小煜），去年7月被本刊直擊在電影院約會長髮廣告正妹鍾采軒，並一同返家過夜。時隔不到1年，6月3日小煜再度被本刊捕捉到在石頭火鍋店約會，不過他身旁的女伴，卻不是曾論及婚嫁的鍾采軒。看來3月開心宣布入住新厝的小煜，感情方面也迎向新的開始。

6月3日下午5點半，本刊直擊小煜穿著黑色運動背心，在台北市南京三民捷運站附近的健身房操肌。只見他在直立腹部訓練架上，一上一下賣力地挺胸抬腿鍛鍊下腹部，表情非常認真，粗壯左手臂上的刺青也很吸睛，但身形比昔日寬了些。

體型變寬的小煜，近期極力操肌，想成為大隻佬。（圖／本刊攝影組）

結束辛苦的健身過程後，小煜獨自搭公車，前往通化街的餐酒館與男性友人見面。雙方聊了約90分鐘，直到晚間8點半，小煜轉往距離僅1分鐘路程的石頭火鍋店用餐，此時身旁多了兩名女伴同行。到了火鍋店，小煜刻意選擇背對門口的座位，與其中一名留著及肩短髮、有雙白皙長腿的黑衣女子比鄰而坐。

起先小煜還會警覺性地向店外張望，隨著火鍋愈煮愈滾，他與黑衣女也愈靠愈近。至於和小煜對坐的女性，應是黑衣女的長輩，三人邊吃邊聊，氣氛十分熱絡，看來相當熟稔。到了9點49分，飽餐一頓的三人在店家打烊前離開，接著由小煜帶隊，兩名女子跟在後頭。一路上小煜不時回頭搭話，就怕冷落了她們。十多分鐘後走到公車站，將長輩送上公車，小煜便與黑衣女繼續散步，最後一起進入附近的住宅大樓；據了解，該大樓應是小煜今年3月遷入的新家。

去年本刊揭露小煜和鍾采軒看完電影一同回家過夜後，兩人隨即分手，戀情疑因見光死。（圖／本刊攝影組）

本以為小煜當天的行程就此結束，沒想到深夜11點13分，他卻換了件黑色T恤再度出門，回到先前的餐酒館與友人碰面，直到隔天凌晨近1點，才回到剛才的住宅大樓。而前晚一起回家、疑似是小煜新歡的黑衣女，則一直沒有離開該大樓。

小煜和黑衣女兩人一前一後進入新家後，當晚就未見黑衣女出門。（圖／本刊攝影組）

隔天中午，小煜新歡換上另一套衣服外出，小煜則是約3小時後，才戴著口罩出家門。（圖／本刊攝影組）

6月4日中午11點14分，陪小煜嗑鍋的黑衣女終於現身，她換上黑色及膝長裙，外罩長版薄外套，連背包都與前夜揹的不同，看來早已準備好要在外過夜；至於男主角小煜，直到下午2點才戴著口罩出門，應該是一夜好眠。根據本刊掌握的情報，該名黑衣女就是小煜的新歡，兩人交往約9個月，感情已進展到同居階段。

前陣子搬到台北市松山區的小煜，按捺不住喜悅地在IG發文宣布此消息。（圖／翻攝自小煜IG）

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(中時電子報)