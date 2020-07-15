2006年以《模范棒棒堂》節目出道的小煜，由於近水樓台，與同頻道節目《我愛黑澀會》的成員小蠻發展戀情。2015年小煜則傳出和「十頭身網紅」Teresa已交往3年，當時女方更為了小煜的個人EP《Fight》，參與同名主打歌的MV演出。

隔年小煜因拍攝電視劇《原來1家人》結識張景嵐，可惜這段戀情因宗教信仰及個性不合，僅維持3年。去年小煜被本刊揭露與鍾采軒看電影後一起回家過夜，但這段戀情疑因見光死，再度無疾而終。

因個性不合分手與小煜的張景嵐，單身生活依然精采，經常在畫室作畫陶冶性情。（圖／本刊攝影組）

今年7月5日，小煜以線上直播歡慶35歲生日，並開心許願：「第一個願望，希望新型冠狀病毒趕快從地球上消失，第二個希望大家健康、做事情都很順利，第三個留給自己。」對於自己曾訂下「28歲結婚」的目標，他表示過了30歲就覺得沒有這個必要，「這樣反而會耽誤很多事情、耽誤很多夢想，所以現在一切follow your heart。」但此番話不知他的新歡聽了，會作何感想。

7月5日小煜開直播舉辦生日會，找來好友擔任吉他伴奏，說說唱唱歡慶35歲生日。（圖／翻攝自小煜臉書）

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(中時電子報)