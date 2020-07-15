比起新戀情仍有許多不確定性，保持身材對小煜來說，彷彿好掌握得多，35歲的他，開始步入「體型重於顏值」的階段。2016年，小煜曾推出健身書《撕裂腹肌》，教導大家如何輕鬆練出腹肌，日前他更在IG搞笑曬出舊照「炫腹」，「4年也過得太快，還好有剩幾塊（腹肌）」，看來男明星要維持身材，和女明星一樣不容易。
在直播時，小煜便笑說自己是「疫情肥」：「最近看起來胖一點是因為我在增肌，疫情這段時間我想說就來吃吧！想讓自己更大隻。」小煜受疫情影響的可不只體型，他投資的髮廊雖然經營得有聲有色，並打算開分店，但新冠肺炎爆發後，展店計畫只好先作罷。
去年他參與演出改編自李安同名電影的音樂劇《飲食男女》，高雄、台中的場次也因疫情影響全數延期。不過，愈戰愈勇的小煜，已預告明年還會有新的音樂劇推出，「希望大家期待一下，我這次演的是男主角，大概是明年4月、5月會排定演出。」
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(中時電子報)
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