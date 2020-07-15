新冠肺炎疫情惡化，持續衝擊全球經濟，不少國家透過降息、量化寬鬆政策（印鈔票推動現金流）拉抬股市，同時政府負債直線上升。未來全球乃至台灣，恐要面對一個所得差距更大、更難透過社會安全體系支持中低階層的窘況。

許多專家認為，今年經濟比二○○八年金融海嘯還差。然而，股市強勁的表現，完全違背「股市是經濟櫥窗」的老話。美股歷經三、 四月的重挫，現在已「收復失土」，代表科技類股的那斯達克指數再創新高；陸股也強勢上漲，台股漲破一萬二千點。原因就是各國央行祭出零利率或超低利率措施，為市場挹注大量資金，以資金帶動股市行情。

特別是在金融海嘯後，全球主要央行除了將利率降到零至負利率，也大推所謂的量化寬鬆政策，其思維是支持股市就能保有財富效果，讓企業繼續運作，最後對經濟及一般就業者產生好處。

不過，這類經濟政策受惠者是少數高資產、高所得的人，致使所得差距拉大，不僅對社會公平造成挑戰，也影響經濟的成長力道，進一步阻礙階級流動。因此，縱使歐美國家第二季經濟預估衰退將高達兩位數，失業率超過一○％，股市表現卻強勢無比。

若以五等分法呈現台灣的所得差距，最高級與最低級距的差距大約六倍多，已較早年的四、 五倍惡化。根據財政部財稅中心資料，最高所得的五％對比於最低所得五％的倍數，一九九八年時只有三十二倍，二○一三年已飆到九十九倍，問題更顯嚴重。

總統蔡英文上台後，嘴上說著「要幫助年輕人」，實際政策卻反其道而行。例如為高所得者量身訂作稅改，大幅降低股利所得稅率，為海外富人與台商訂出回台資金租稅大赦，拿國庫的錢去補貼企業投資。尤其這次疫情期間，不少紓困明顯浮濫，連台塑四寶（台塑、南亞、台化、台塑化）都能領到十九億元紓困金，台塑集團「不好意思」領，才沒有申請。

與此同時，國內失業率上升，低薪困境依然不變，去年實質薪資仍是「倒退十六年」，低薪族中又以年輕人為主；而曾讓一整個世代年輕人受創的高房價，過去五年房市雖然號稱是空頭市場，實際房價未下降多少，現在房價又再次蠢蠢欲動，顯見蔡政府不少政策正有意無意地催動了房價。

邁入後疫情時代，政府負債加重、所得差距拉大、年輕人陷低薪困境，政府若要有所作為，應揚棄新自由主義的思維與政策，讓高所得者繳更多稅，同時壓制可能再度上揚的房價。這次紓困政策已經隱含「負所得稅制」（政府補貼給低所得者）的思維，政府應開始評估實施的可行性。

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(中時電子報)