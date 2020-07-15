新冠肺炎衝擊國內經濟，政府推出「振興三倍券」鼓勵民眾消費，卻引發不少質疑。例如三倍券開放「實體預購」及「數位綁定」後，雖然預約人數突破一千萬人，但多數民眾顯然偏愛實體券，反而不選擇綁定電子支付，外界也推測七月十五日後，民眾一窩蜂地到郵局排隊領券，郵局將如臨大敵，重現「口罩之亂」的情景。

政府雖緊急推出用身分證單雙號購券，分流紓解人潮，郵局也加派人力服務民眾，但輿論卻悲觀地預期，郵局不像便利超商的通路那麼多，如果民眾都希望立即拿到實體券，在「入袋為安」心理下，大排長龍的畫面恐怕很難避免。

從學理上探討，三倍券誘導民眾自掏腰包支付一千元，買兩千元的券，就是所謂「發二元製造三元」的效果，預期可以增加消費；但從執行面進一步探討，就會發現仍有很多問題，政府的算盤未必能稱心如意。

首先，台灣民眾儲蓄率高，沒有迫切消費需求的人，還是寧可拿券換現金，步上當年有人拿消費券換現金後塵。此外，對照世界各國爆發新冠肺炎後的振興方案，三倍券的金額難以與美國、歐洲，或是亞洲的日本、新加坡、香港、澳門等地相比；拿一千元換三千元，政府只補助二千元，真的太少了。我不禁要問，為何政府不一口氣宣布發放每人二萬元振興券，盡量減少發放及使用的限制，豈不更能「振奮民心」？

這個主張並非我所獨創的，昔日民進黨質疑馬政府的消費券，從上到下都主張發現金，現在卻用「可能會被存起來」拒絕，我不堅持非發現金不可，畢竟確實會有人存起來，但根據消費傾向，還是會增加消費、提振經濟。不論如何，政府振興措施的金額高，一定更能鼓勵消費；消費能力強，失業率就會下降，稅收就能提高，避免經濟危機發生，這套理論就是所謂的「動態經濟學」，當年台灣為了建設，也是借錢支應，現在負債大都還清了。

當然也有人認為，目前台灣疫情並不嚴重，沒必要再花這麼多錢鼓勵消費，但這有些事後諸葛的味道，如果真是這樣，行政院長蘇貞昌上周為何會緊急推出「紓困3.0」要求相關部會即刻盤點受創產業如製造業、運輸業和觀光產業的需求，在二周後的行政院會提出追加紓困特別預算，送立法院審議。

振興券從新冠肺炎疫情剛爆發起就話題不斷，一直到暑期才發放，在「報復性消費」心理下，商家現在的業績應該不會像當初那麼差；但對不少業者而言，影響和傷害已經造成。振興券為何發放方式及用途一變再變，卻仍如此複雜、限制多？即使利用網路消費，是否仍有可能讓實體商家也受惠？這些都需要檢討，不應該隨三倍券終於要發放，就船過水無痕，以免下波疫情來臨時，政府再度手忙腳亂，引發民怨。

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(中時電子報)