上周阿水說，怕追高的朋友可以注意指數與月線的乖離率，在過往經驗，通常出現三％至五％的乖離率，再去大買現股，就要小心短套的風險。而上周的指數與月線乖離率有三天都超過四％，不太建議投資初學者追這麼高。指數雖然可能長期向上，但若進場價位太高，便相對容易吃虧，建議讀者朋友可多觀察指數的乖離率，來做進場資金的配置。

上周最瘋狂的還是生技類股，包括杏輝、亞獅康-KY、合世、晶宇、中天， 甚至有連續五、六天都漲停的股票。如果讀者朋友對生技類股有興趣，要先大略知道生技產業分為製藥、醫材，以及應用生技等幾大類。而台股上市櫃企業中，以製藥與醫材占多數。

以目前全球最大的治療藥分類來說，癌症用藥以及降血糖用藥的銷售額分列一、二名，甚至在相關研究報導中，降血糖用藥自二○一九年到二○二三年的ＣＡＧＲ（複合年均增長率）預估將有七至一○％，超過第一名癌症用藥的增長率。

台股中只要跟癌症用藥開發搭上的上市櫃公司，在新藥測試報告發布前，常能引來投資者進場跟著賭一把。阿水要提醒讀者，這些新藥類股常伴隨暴漲暴跌的風險。當新藥測試出現無顯著效果時，股價往往走弱，又沒有日常營收等獲利來源，股利股息配發也不一定讓人滿意，長期持有也難再回到往日的高股價，投資朋友一定要特別小心。

上周三大法人在上市類股中，一共買超一百九十四．八一億元，其中外資買超了一百二十八．一二億元，自營買超九十八．一六億元，投信在上市類股則是賣超了三十一．四七億元。

附表為上周五個交易日，三大法人合計買超排行榜，交叉比對有兩大法人以上合買的資料。

台股在上周五下修之後，大家最關心的，應該就是這個行情是不是要休息了？阿水分享一個讀者朋友不可錯過的指標──台幣兌美金的匯率。

外資的資金流動，通常是資金先進到匯市、兌換成台幣，再投入到股市中，而當外資有一個較長段的休息出現時，也會先把資金從股市中抽出，經過匯市再轉移到其他市場。所以與其去猜外資下周還會不會買，不如觀察台幣匯率的走勢，當台幣連續兩、三天走貶時，甚至貶破之前的匯率，就代表台股有大機率會持續修正；反之，若只是小幅走貶，台股行情來到月線前就有支撐，就表示外資只是暫時休兵，還有再走一波的可能。小技法分享給各位讀者朋友參考。

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(中時電子報)