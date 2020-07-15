面對高雄市長補選一役，民眾黨近來動作頻頻，「超藍追綠」力奪「大老二」的態勢十分明顯。就在國民黨指派市議員李眉蓁投入高雄市長補選當天，民眾黨也以迅雷不及掩耳之姿，推出親民黨籍市議員吳益政加入戰局，接著民眾黨幾乎全黨動員，砲火全開。

一名政壇人士說，「民眾黨聯合親民黨，卻緊咬國民黨，又強勢主導議題叫陣民進黨高雄市長參選人陳其邁，為的就是要在南部插旗，『提前部署』中程目標2022年縣市長選舉、長程目標2024年總統大選的票源；民眾黨若在高雄市長補選一戰中能與國民黨平分秋色，氣勢絕對會瞬間暴衝。」

7月9日，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲，談起角逐總統大位的態度，「還是照這樣準備，準備選總統，就這樣去選。時間到，行就行，不行就算了，何必那麼在意。」柯文哲雖擺出雲淡風輕的態度，7月12日他再度南下陪同吳益政拜票，又狠嗆「票投陳其邁就是懲罰自己」，恍若自己已轉換到選舉模式。

柯文哲向親民黨借將，推出吳益政「迎戰」高雄市長補選，主要是為了「操兵」。一名民眾黨輔選人士透露，國民黨人選確實推得不好，李眉蓁讓國民黨支持群無法「黏」在一起，組織戰力難以發揮；反觀吳益政長期推環保議題，小黨議員為了讓目標達成，藍綠都有朋友，甚至與時代力量議員林于凱關係也不錯，因此在登記那天，地方人士一得知國民黨推出李眉蓁，都開始看好吳益政，而在內部民調呈現上「吳益政知名度不會輸給李眉蓁」。

民眾黨積極「以戰養戰」，推年輕人廖國富投入屏東縣崁頂鄉長補選，並準備找美女律師張怡投入屏東縣恆春鎮長補選。（圖／報系資料照）

政壇人士說，柯文哲為了避免重蹈親民黨「一人黨」覆轍，積極帶領黨員邁出天龍國、走入鄉村，甚至連鄉鎮村里長選舉都不放過，先是參與嘉義市過溝里長選舉，近日又推出廖國富角逐屏東縣崁頂鄉長補選。形象清新的廖國富，也拿下近24％得票率，展現年輕人的動能和企圖心，「民眾黨最近也極力接洽律師出身的張怡，投入屏東恆春鎮長補選，顯見民眾黨試圖在傳統地方派系的夾擊中，殺出一條血路。」

據悉，柯文哲面對2024年總統大選，即使現在謙稱「勝算很低」，但若能在陸續的選戰中拿下些許勝利，甚至蠶食鯨吞國民黨支持基礎，那這支「柯文哲總統股」後勢就不容小戱。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)