身兼台灣民眾黨（民眾黨）主席的台北市長柯文哲，向親民黨借將，推出高雄市議員吳益政角逐高雄市長補選，為了拉抬聲勢，柯文哲除了左嗆藍、右打綠，日前還談起角逐總統大位的態度，看似壯志難掩。本刊調查，柯文哲近來勤於練兵，除了積極參與基層選舉，更試圖透過「拔樁」、「潑糞式選戰」，進而「吞藍打綠」，在在展現寸土必爭的問鼎雄心！

為了拉抬吳益政的聲勢，柯文哲率先開嗆，日前「首度」重提往事，猛酸高雄市政府在藍綠執政下，長期負債新台幣3千多億元；幾天後，民眾黨部「再度」重提往事，直轟陳其邁2005年代理高雄市長期間，發生高雄捷運泰勞暴動事件，還衍生出官商勾結疑雲，根本是「台灣人權的一大汙點」。

雖然不少網友揶揄當年鄙視負面選戰的柯文哲「轉性」，這次也開始利用負面選戰製造聲量，然而，不可諱言，民眾黨一出招便炒熱話題，屢屢躍上新聞版面，更逼得陳其邁競選團隊總幹事趙天麟，近來必須三不五時就反擊民眾黨，還說民眾黨擋下「前瞻治水預算」，簡直是把高雄人當成塑膠做的。

除了「潑糞式」選戰打法，民眾黨組織部核心、立委蔡壁如也提出「以戰養戰」概念，她認為藉由參與選舉，可以蒐集民意、深耕基層組織。近期民眾黨相繼參與多場補選，包括嘉義市過溝里長、台中市和平區長、屏東縣崁頂鄉長、高雄市長，以及未來的屏東縣恆春鎮長。民眾黨一邊投入選舉，同時逐步挖腳他黨人才，包括高雄的親民黨吳益政、台中的國民黨張瑞紘，以及曾代表時代力量參選的張怡，展現深層的布局策略。

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(中時電子報)