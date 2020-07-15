高雄市長補選中，民眾黨除以「潑糞式」選戰打法獲得聲量，同時悄悄地在南部「拔藍樁」。一名高雄派系要角指出，「曾任高雄市美濃區農會理事長的『無黨團結聯盟』市議員朱信強，在美濃區勢力龐大，政治色彩偏藍的他，日前已放話『支持吳益政』，對於國民黨而言，實在是個警訊。」

該人士說，「此外，外界還忽略的一個訊息。高雄市議會議長之爭經歷風風雨雨，沒有意外的話，國民黨市議員曾麗燕應該會順利當選，她的丈夫是前立委林宏宗，而吳益政曾擔任林宏宗的國會辦公室主任，兩人至今保持良好關係，柯文哲找來吳益政選市長這步棋，一石多鳥，真的很有深意。」

林宏宗目前是南部知名建設公司「宏總」老闆，20年前，他在高雄建築界已是「喊水會結凍」的地方人物。1989年，林宏宗以無黨籍身分，當選第一屆第6次增額立委，接著擔任多屆立委，並且在第4屆立委任內加入國民黨。雖然林宏宗近年已經淡出政壇，不過，去年前立法院長王金平爭取國民黨內總統參選權時，在一場宴會中，他的右邊坐著剛剛過世的高雄市議會議長許崑源，左邊坐著林宏宗，顯見林宏宗的政治實力。

吳益政是宏總建設公司老闆、前立委林宏宗（左）的子弟兵，林宏宗的妻子曾麗燕（右）則有望當選高雄市議會議長，柯文哲找來吳益政，顯然也能獲得這兩人的助益。（圖／報系資料照）

2019年間倉促成軍的民眾黨，不到半年就拿下158萬張政黨票與本屆5席立委，一夕躍升為立法院第3大黨，但民眾黨能否跨越濁水溪，在南部插旗，仍有待觀察。一名民眾黨輔選人士表示，選舉必須靠自己開拓選票，民眾黨絕不能期待趁亂撿國民黨的便宜，如此才能有所區隔，走出自己的路。

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(中時電子報)