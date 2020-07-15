越南籍29歲阮姓男子，日前被查獲開著BMW當「毒品小蜜蜂」，在工業區外四處閒晃以尋找商機，車子一停下舊有熟客上門交易，警方懷疑他與本土黑幫勾結飯毒，更疑似透過在卡拉OK陪酒的女友拓展「業績」，藉由戕害同胞身體而賺得大把鈔票，行徑讓人髮指。

本刊調查，阮男曾在2014年以製造業移工身分入境，2018年約滿離境，在台期間結交許多「毒友」，阮男則將販售毒品視為極大商機，去年10月再度坐漁船偷渡來台。

阮男不滿足在工廠揮汗如雨卻只能賺得微薄月薪，竟將歪腦筋打到自家人身上，他發現許多越籍移工會利用安非他命等毒品提神而開始販毒，阮男用同胞健康換得豐厚獲利，1天的利潤就可能是過去1個月的薪水。

在短短數月間，阮男從技術工搖身一變成「帥氣多金男」，出入皆以BMW名車代步，身上則動輒帶著10數萬元的現金，還在小腿刺上「短命二郎呼保義」字樣，以《水滸傳》靈魂人物阮小五和宋江的綽號，象徵自己闖蕩江湖的決心，但「囂張沒有落魄的久」，新北警方早已盯上這個大藥頭。

阮嫌在小腿刺上「短命二郎呼保義」字樣，以《水滸傳》角色象徵自己闖蕩江湖的決心，仍被警方逮捕查獲。（圖／翻攝畫面）

知情幹員透露，警方日前巡邏時，發現阮男開著贓車四處「趴趴走」，跟監才驚覺阮男駕駛BMW看似無目地的閒晃，卻總在工業區等越南人常出沒的地點徘徊，他車子一停下就會有人靠近攀談，雙方在車內進行交易，儼然成為神出鬼沒的「毒品小蜜蜂」。

新北警方一路跟監，上月底在漁人碼頭將他逮捕，也查獲同車2男3女共5名犯嫌，並在其車上發現約5克的安非他命，而毒品包裝精美細緻，明顯是要販售牟利，阮男則對於毒品來源去向皆三緘其口，連通譯到場都拒絕回答，警方經過層層抽絲剝繭，發現背後藏有台越勾結販毒內幕。

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(中時電子報)