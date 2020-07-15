越南籍29歲阮姓男子，日前被警方查獲帶著毒品四處閒晃，開BMW到工業區附近神出鬼沒的「毒品快餐車」，但警方調查發現，該輛跑車來自新北某當舖，但車牌和車身CC數明顯不符，阮嫌明知有問題還買下，懷疑雙方相互勾結，當鋪出藥供車，阮男則負責「跑下線」，目前正擴大偵辦中。

阮男供稱，自己日前以30萬元，向新北市某當舖購買駕駛的BMW跑車，但警方調查，車輛車牌與車身CC數明顯不符，卻能通過監理站檢驗順利過戶，當中應藏有「不為人知的祕密」，而阮男明知有問題卻買下該車，懷疑他是與當鋪合夥，雙方一起販毒。

該當鋪更是來頭不小，本刊調查，當鋪林姓負責人是幫派分子，還自立堂口吸收小弟，2012年就被整肅到案，但他事後沒有金盆洗手，反以合法當舖掩護經營地下錢莊，放高利貸並對無力償還的被害人進行暴力討債。

阮嫌以30萬元購得的二手BMW，被發現疑是台灣幫派分子提供的贓車，方便讓他進行毒品交易。（圖／翻攝畫面）

據悉，林男要求旗下業務自行吸收呆帳，還強逼簽立本票、借據，若被害人還不出錢，則會到其住處張貼「欠債不還」大字報、布條及傳單，甚至侵入住家破壞對債務人拳打腳踢，更曾放話要「對小孩不利」，或是逼迫債務人老母親出面還錢，行徑極為狠辣。

桃園警方經過長期蒐證，2017年將林男逮捕到案，依組織犯罪、恐嚇取財和重利等罪嫌移送法辦，林男被逮後仍不知悔改，繼續經營當鋪與汽車買賣，警方則懷疑阮男等人只是「跑腿的」，實則是聽從林男指揮，雙方分瓜販毒大餅，並劫機謀取暴利。

林男以合法當舖掩護地下錢莊，並對無力償還的被害人進行暴力討債，現更涉嫌指揮越南移工為其販毒。（圖／翻攝畫面）

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(中時電子報)