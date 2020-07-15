新北警方日前在淡水查獲29歲阮姓男子，及2男3女共5名同夥，並在阮男車上找到包裝細緻精美的分裝毒品，調查後懷疑阮男與本土幫派勾結販毒，還利用在卡拉OK上班的潘姓女友與其姊妹「拓展業績」，潘女等人更染上毒癮，到警局應訊時還有人沒穿內褲，「超鏘」行徑讓人傻眼。

本刊調查，潘女與同胞姐姐和妹妹以移工身分先後來台，實際上是在南門市場附近的小吃部陪酒坐檯，每當酒酣耳熱時，潘女等人總會詢問客人是否需要「助興」，取得客人同意後，便拿出違法藥品販售。

而潘女等人長相精緻、皮膚白皙，身材更是玲瓏有緻，加上柔軟腔調和滿嘴甜言蜜語，個性更是豪爽敢玩，3姊妹瞬間成為紅牌，點她們坐檯的恩客絡繹不絕，讓阮男的毒品生意蒸蒸日上，姐妹花也跟著雞犬升天。

許多外籍女子以移工身分申請來台，卻為了多賺點錢而到小吃部坐檯兼差，現更傳出涉及協助販賣毒品。（圖／翻攝畫面）

本刊調查，潘女等人的生活與省吃儉用、攢錢回家的移工有著天壤之別，臉書上滿滿是龍蝦大餐、Gucci香水的照片，還時常貼出在夜店、Pub狂歡畫面，3人總聚在一塊飲酒作樂，不時還搭計程車到各觀光景點打卡散心，儼然將自己當成網紅在經營。

但在光鮮亮麗外表下，潘女等人也染上毒癮，據悉，她們接受偵訊時明顯情緒恍惚、神智不清，還有一人連內褲都沒穿，查閱3姊妹的手機更發現相簿內有多段在吸食K他命的畫面，各種「超鏘」舉止讓人傻眼。

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(中時電子報)