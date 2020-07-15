越南籍29歲阮姓男子日前被警方查獲販毒，背後更藏有台灣黑幫勾結內幕，越南毒品滲透台灣早已不是新聞，法務部統計，去年共查獲9476公斤毒品，為10年來最高，而安非他命及K他命則主要來自越南，越南也「打敗」泰國緬甸等地，成為僅次於中國的第2大毒品來源。
根據法務部近10年的資料，越南僅在2014年試圖走私5公斤毒品進入台灣，此後沉寂多年都沒有發現，去年卻查獲2335公斤毒品來自越南，6年間驟增467倍的毒品量，內政部警察署刑事局也注意到此現象，正強力追查中。
刑事局毒品查緝中心股長吳思翰表示，偶爾會見到犯嫌吞下海洛因球，以人體夾帶方式闖關，但多半是以漁船走私進入台灣，而來自越南的毒品不一定與越南人有關，大部分為台灣人主導犯案，而毒品近年在澳洲、日本的價格節節升高，台灣則成為部分毒梟的「中繼站」，轉手將毒品賣到更高價的國家。
吳思翰提到，在台越籍移工有自己的生活圈，他們的工作多半需要粗重勞動，有移工在母國就染有惡習，來台後選擇吸毒提神，多半是「越南人賣給越南人」，語言相通才會進行交易，而當越南毒梟的供應量越來越大後，就會選擇與台灣黑幫「合作」。
吳思翰解釋，毒品走私程序複雜，從船隻接頭、報關、載運都需要溝通，越南人泰半不具備如此精湛的語言能力，也無法進行這樣縝密的計畫，多是在毒品走私入境後向台灣毒梟購買，純度和價格也會因移工經濟能力而有所調整。
「台灣警方不允許毒品存在，將強力掃蕩以示緝毒決心。」吳思翰說，移工吸毒多半是互相介紹，毒蟲和毒梟間的關係就像粽子越拉越長，警方則會從底層一路向上追溯，呼籲不論哪國民眾都勿以身試法，否則將「1個都跑不掉」。
更多 CTWANT 報導
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。