越南籍29歲阮姓男子日前被警方查獲販毒，背後更藏有台灣黑幫勾結內幕，越南毒品滲透台灣早已不是新聞，法務部統計，去年共查獲9476公斤毒品，為10年來最高，而安非他命及K他命則主要來自越南，越南也「打敗」泰國緬甸等地，成為僅次於中國的第2大毒品來源。

根據法務部近10年的資料，越南僅在2014年試圖走私5公斤毒品進入台灣，此後沉寂多年都沒有發現，去年卻查獲2335公斤毒品來自越南，6年間驟增467倍的毒品量，內政部警察署刑事局也注意到此現象，正強力追查中。

刑事局毒品查緝中心股長吳思翰表示，偶爾會見到犯嫌吞下海洛因球，以人體夾帶方式闖關，但多半是以漁船走私進入台灣，而來自越南的毒品不一定與越南人有關，大部分為台灣人主導犯案，而毒品近年在澳洲、日本的價格節節升高，台灣則成為部分毒梟的「中繼站」，轉手將毒品賣到更高價的國家。

吳思翰提到，在台越籍移工有自己的生活圈，他們的工作多半需要粗重勞動，有移工在母國就染有惡習，來台後選擇吸毒提神，多半是「越南人賣給越南人」，語言相通才會進行交易，而當越南毒梟的供應量越來越大後，就會選擇與台灣黑幫「合作」。

刑事局毒品查緝中心股長吳思翰表示會極力掃蕩毒品交易，呼籲民眾勿以身試法。（圖／黃威彬攝）

吳思翰解釋，毒品走私程序複雜，從船隻接頭、報關、載運都需要溝通，越南人泰半不具備如此精湛的語言能力，也無法進行這樣縝密的計畫，多是在毒品走私入境後向台灣毒梟購買，純度和價格也會因移工經濟能力而有所調整。

「台灣警方不允許毒品存在，將強力掃蕩以示緝毒決心。」吳思翰說，移工吸毒多半是互相介紹，毒蟲和毒梟間的關係就像粽子越拉越長，警方則會從底層一路向上追溯，呼籲不論哪國民眾都勿以身試法，否則將「1個都跑不掉」。

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(中時電子報)