基隆海豹岩近來成為熱門打卡景點，但因為缺乏管理單位，常有遊客攀爬拍照，基隆鳥會曾向市府提報為自然紀念物，但逾2年沒有下文，鳥會14日指出，除提撥經費守護海豹岩外，更將籌組「八斗子漁村再生聯盟」，除了守護沿海漁村保育榮景外，更會大力復甦在地保留的文化故事。

基隆鳥會理事長鄭暐指出，基隆鳥會將從16日起提撥新台幣5萬元作為八斗子居民及志工守護海豹岩的臨時工資，工作內容包括提供遊客當天潮汐表、發放「海豹岩的故事」摺頁及勸導不要觸摸海豹岩等，她指出，基隆鳥會在2018年10月11日依據「文化資產保存法」向基隆市政府提報海豹岩為「特殊地形及地質現象」的自然紀念物，但至今審查進度還是無聲無息。基隆鳥會近日將行文市府詢問進度，期望能讓海豹岩的管理有法源依據。

鳥會常務理事沈錦豐強調說，鳥會願意成為八斗子漁村的膠合劑，連結八斗子在地優秀社團，並協助撰寫計畫邀請專家開設課程，讓居民了解海豹岩和周遭的豐富潮間帶生態，及八斗子漁村文化保存故事，期望能讓八斗子漁村再創昔日榮景，他表示，鳥會第一步會先提供資金釋出誠意，期望能讓市府等單位重新思考八斗子漁村未來發展。

對此，基隆市政府發言人沈詠珮指出，自然資產應屬於所有人民，相信所有人都無法接受自然資產被破壞，市府已研議評估相關自然物的保護方式，要讓大自然的鬼斧神工能永遠保存。

(中時 )