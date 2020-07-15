基隆市政府一名應姓男技工遭控向土資業者收賄，檢方調查過程中發現應男月薪僅3萬出頭，扣除掉一筆購買千萬房屋以外，銀行帳戶中尚有968萬元，並且應男對財產的來源交代不清楚，因此遭檢方起訴，法院審理後，依貪污治罪條例公務員財產來源不明罪，判處應男2年徒刑。

根據基隆地院判決書指出，法務部調查局在民國106年接獲檢舉指出，擔任基市府都發處理科技工的應男，從102年起向土資場業者收取一個月30萬元的賄款，因此檢方指揮新北市調處對應男實施「通訊監察」。

檢調也查出，應男的月薪扣除勞健保費用後約還剩3萬餘元，自102年至108年間，除了固定的存入存款以外，更在107年曾一次將14萬8000元交由妻子存入銀行，應男的帳戶內合計達到565萬8000元。

另外應男於民國102年還曾以總價1050萬元買下基隆市的一間房屋，他在取得建物所有權後，跟銀行貸款並用現金存款的方式分數十筆，一共存入403萬元，再加上該年應男妻子存入的565萬餘元，他帳戶內共有968萬8000元，金額遠高出他的年收入，因此檢調判定其資金來源可疑，且擁有財力與收入有明顯差異。

判決書指出，應男在檢方偵訊時，不僅始終否認有不明財產來源的犯行，更辯稱因時間久遠，已無法逐筆說明，法院指出，根據應男的李姓友人證稱，借款的金額和時間跟應男的描述出入不小，至於賭博款項，被告也無法提出佐證。

法院表示，被告在審判中否認犯罪，更未見悔意，財產來源說明也無法提出，因此依「貪污治罪條例公務員財產來源不明罪」，並判處有期徒刑2年、褫奪公權4年，全案仍可上訴。

(中時 )