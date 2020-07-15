今年4月間，國內冷凍倉儲龍頭「裕國冷凍冷藏」（裕國）爆出董事長「鬧雙胞」，6月24日股東會更上演黑衣人戲碼，前董事長楊連發遭胞弟楊長杰等家族成員突襲撤換，改挺楊長杰長子楊育偉上位，雙方人馬各說各話，讓人霧裡看花。

楊連發兄弟的母親、高齡82歲的裕國副總裁楊吳奈美，不忍裕國及家族受創，首度露面接受本刊記者獨家專訪。

此次專訪，選在裕國台中總部總裁辦公室進行，裡頭仍維持著總裁楊得根在世時的擺設，牆上掛的字畫寫著象徵「解決問題，絕不退縮」的「無牆壁精神」。然而，楊得根與妻子楊吳奈美打拚一輩子建立起來的40億元事業王國，正陷入有史以來最大的動盪。

楊得根前年驟逝，沒有留下遺囑，楊吳奈美原本期待長子楊連發負責裕國、次子楊長杰負責裕國相關企業「德金營造」跟「德昌食品」，沒想到不到一年，家族成員就發現裕國經營出問題，決定換下楊連發，因而引爆一連串抹黑攻擊等紛爭。

6月24日的裕國股東會上，出現不少疑似「假股東」鬧場，由於當日股權數未達2分之1門檻，因此宣告流會。（圖／裕國提供）

眼見長子楊連發持續攻擊孫子、現任董事長楊育偉，被裕國員工暱稱為「阿嬤」的楊吳奈美大感痛心與憤怒，斥責楊連發把公司經營得亂七八糟，卻想多分一點家產；對於她親手帶大的孫子楊育偉，則表示，「希望他認真學，要管好公司才對。」

想起與丈夫楊得根打拚的過往，她感嘆：「沒錢的日子真得很辛苦，但有錢後，家人就為了分錢吵架。」由於首度受訪，楊吳奈美有點怯生，邊說邊請本刊記者嘗嘗桌上的肉乾。(待續)

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(中時電子報)