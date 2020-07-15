裕國冷凍爆發經營權之爭，爭權的不是兄弟，而是隔代的伯侄，不僅是公司治理權，連創辦人楊得根離世後的遺產分配也成為角力的一環，雙方人馬各說各話，外界則是霧裡看花。高齡82歲的裕國副總裁楊吳奈美，不忍一手經營的事業及家族受創，首度露面接受本刊記者獨家專訪。

裕國總裁楊得根出身彰化縣溪湖鎮，17歲時帶著10元到台中創業。「阮20歲嫁給總裁（楊得根），向一位外省人學做肉乾，到處想辦法借錢創業，在台中市黃昏市場租攤位賣肉乾。」裕國副總裁楊吳奈美說。

「前腿肉比較有筋，後腿肉比較沒有，買回來先川燙再切，切完再烤。」創業初期，楊吳奈美負責製作肉乾，楊得根則每天騎著「鐵馬」（自行車），從台中縣豐原市到45公里外的彰化縣二林鎮東勢里送貨，生意漸漸有起色後才買摩托車。

當年楊得根夫妻辛苦存錢買的第一棟房子（箭頭處），位於台中市北區太平路菜市場內，目前已售出。（圖／裕國提供）

「夫妻倆慢慢存錢，買下第一間房子的時候，晚上牽著手，開心到無法闔眼。」直到事業穩定，夫妻倆才敢出國旅遊，「為了省錢，有次找了雜牌旅行社，結果被丟包。」楊吳奈美翻著老照片說著陳年糗事。

創業有成後，楊德根與楊吳奈美利用每年過年連假出國旅遊，享受兩人時光。（圖／裕國提供）

1968年間，楊得根夫妻創辦「德昌食品」，從肉乾與豆乾起家，十年後跨足建築事業，並設立「德昌證券」，1999年入主裕國，成為全台灣最大的低溫倉儲業者。

楊得根夫婦育有2男2女。對於長子楊連發以「接班人」姿態，聲稱「40年來都跟在父親身旁」，楊吳奈美頻搖頭說，「弟弟長杰較乖、好溝通，以前休假會載總裁（楊得根）上下班，跟著巡視工地、開會，同進同出；哥哥連發比較『嬌』，有主見，常和總裁意見不合，所以總裁要他出去創業。」(待續)

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(中時電子報)