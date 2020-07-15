國內冷凍倉儲龍頭裕國經營權之爭搬上檯面，抹黑謠言四起，6月24日裕國股東常會，又上演肢體推擠及口角衝突，不忍家族成員兩敗俱傷，高齡82歲的裕國副總裁楊吳奈美決定接受本刊獨家專訪，出來講句「公道話」。

楊連發多次對外說自己「曾三進三出，臨危受命拯救裕國」（意指「德昌證券」因墊款出事、「德昌建設」建案因921大地震倒塌、楊長杰2012年因官司去職等3次家族事業危機），楊吳奈美駁斥：「公司都是我和總裁（楊得根）打拚出來的，（楊連發）沒有賺得比較多，怎麼分比較多？把公司經營得亂七八糟，要怎麼分多一點？」「我曾拿錢給連發開公司，他卻因為娶第2任老婆，不好好經營，將工廠賣掉，還被追債。」

以製作銷售豆乾、肉乾起家的德昌食品，口味系列產品多達數十種。

本刊調查，楊連發早年曾負責打理德昌食品，但連年虧損，楊吳奈美因此出資讓他自行創業，也因為虧損停業，9年前回鍋裕國，沒想到發生火災，「總裁（楊得根）要他認真工作，父子吵架，他一氣之下就離開。」

2年前楊得根驟逝後，楊連發在母親同意下又回到裕國。「不到1年，董事會發現牛肉庫存價值竟高達18億元，遠高於歷年的3至5億元。」知情人士透露：「楊連發找來再婚妻子黃郁喬擔任肉品副總，但黃郁喬對肉品市場一竅不通，不論價格高低、庫存多寡，狂買牛肉。董事們提出質疑，楊連發都不理會。」

補2楊得根夫婦於一九五九年結婚，育有二子二女。此照合影時已有大兒子楊連發（右1）及二個女兒，小兒子楊長杰尚未出世。（圖／裕國提供）

「楊連發不僅撤換多名高階主管，也不讓家族查帳。」裕國代理發言人林柏杉表示，董事會因此決定今年4月撤換董事長，並非外傳的兄弟之爭使然。沒想到楊連發仍聲稱自己是裕國董事長，造成「鬧雙胞」，後來「楊連發被法院裁定停權，經濟部也變更登記董事長後，他索性帶走帳冊，以免被發現違法證據。」(待續)

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(中時電子報)