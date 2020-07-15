國內冷凍倉儲龍頭裕國日前爆出董事長鬧雙胞，前董事長、楊家長子楊連發，遭弟妹家族成員換下，力挺姪子楊育偉上位。高齡82歲的老母親、裕國副總裁楊吳奈美接受本刊獨家專訪。

事實上，楊連發離家多年，楊得根夫妻倆長年都與次子楊長杰一家人住在一起，楊長杰的兩個兒子（楊育偉及弟弟楊詠諺）也都是奶奶楊吳奈美拉拔長大的，楊育偉則從小就跟在爺爺和爸爸身旁管理公司事務。

而楊長杰早年接手德昌食品，連續十年繳出獲利成績單，獲得父母青睞，直到9年前投資貿易公司失利，虧損3億元，並吃上背信官司下台，後來重新進入決策中心，負責德金營造及德昌食品，5年內就賺到5億元，彌補了過去的失分，不過由於有官司紀錄，不會再接掌裕國，因此日前的裕國董座之爭，被楊長杰等家族成員推上位的，是他的長子楊育偉。

本刊記者採訪當天，裕國全台各廠一級主管齊聚台中總公司，力挺新董座楊育偉的意味濃厚。

陪奶奶楊吳奈美一同受訪的楊育偉，記憶裡都是跟著爺爺一起去工作。他回憶說：「總裁（楊得根）以前都說，走，我帶你去『七逃』（台語：玩），結果都是去看工地。」他透露自己上國中後，便跟著爺爺四處巡工地，大學原本讀的是遊戲設計，「被總裁訓斥，讀書有用嗎？來上班不要讀書！」於是他從日校轉到夜校，早上進工廠切肉，晚上念書。

目前負責德昌食品的楊家第二代楊長杰，在裕國經營權之爭中並未露面，全權由長子楊育偉率律師和經營團隊爭取應有權利。（圖／報系資料庫）

「我那時在南投加工廠切肉，月薪只有2萬多元，切了2、3年，現在一看到肉就知道部位和等級；後來總裁（楊得根）問我要不要做業務，我那時只知道薪水比較多，約3萬元出頭，就去了。」27歲的楊育偉回憶著以前單純的打工生活，聊起天來沒有架子，脫下董事長包袱的他，展現出大男孩的率真，和一年輕人沒有兩樣。(待續)

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(中時電子報)