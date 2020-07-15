裕國經營權之爭，不忍裕國及家族受創，高齡82歲的裕國總裁夫人楊吳奈美獨家接受本刊獨家專訪，對她親手帶大的孫子楊育偉，「希望他認真學，要管好公司才對。」

楊育偉國中便跟著爺爺、裕國總裁楊德根四處巡工地，18歲便進入裕國南投加工廠實習，後來從事業務及擔任業務主管的工作。有一年，裕國肉品銷售不盡理想，楊得根考慮將肉品事業收掉，楊育偉便自告奮勇一肩扛下肉品部行銷兼採購協理。

年紀越長，懂得也越多，爺孫倆常有激烈的意見交換，好比楊得根覺得花同樣的錢，建設賺得利潤比肉品多，楊育偉卻認為產業不同不能相比，「肉品加工才是本業，本業要先顧，沒有蓋房子時業績要從哪裡生出來？我們幾乎每個禮拜都在吵。」楊育偉說。

身為裕國第三代接班人的楊育偉，備受奶奶楊吳奈美的期許。（圖／黃耀徵攝）

「總裁（楊得根）個性較固執，以自己的想法做事情，認為員工沒有他會活不下去。」楊育偉不諱言爺爺的想法老派。一旁的裕國老臣又說到，「以前總裁（楊得根）開會都開到很晚。」楊育偉秒回嘴「是啦！他開會常常睡著」，聊天過程可以感受到以前兩人鬥嘴是日常，不過現在卻少了總裁的聲音，楊育偉只好默默地自己補上一句，「總裁（楊得根）太累了，每天那麼早起，事情又一堆。」

裕國目前在台中市沙鹿區推出預售案「裕國豐盛」，目前銷售約4成。（圖／裕國提供）

常跟在楊育偉身旁的員工表示，「董事長（楊育偉）真性情，是一個很好的朋友，很有自己的想法，不會因為年輕就沒主見被左右，所以以前常和阿公（楊得根）吵架，或許可以說阿公疼孫，也都因為是吵在正事上，且彼此都會互相讓步，才能吵完感情還是很好。」(待續)

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(中時電子報)