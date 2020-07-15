今年4月，裕國爆出前董事長楊連發遭胞弟楊長杰等家族成員突襲撤換，改挺楊長杰長子楊育偉上位，現任董事長楊育偉手攜高齡82歲的裕國副總裁楊吳奈美接受本刊記者獨家專訪。

楊育偉從小跟在總裁楊德根身邊巡工地、開會，此次專訪，他領著本刊記者參觀台中廠房，走進零下20度的冷凍倉庫，記者連30秒都待不住，他卻走在結著薄霜的地板上，神態自若地說：「台中倉儲規模約一萬多板（倉儲空間單位），和新北林口廠、高雄仁武廠一樣是統倉（提供客戶存放貨品，人工進出貨的倉儲），新北五股廠是自動倉儲，南投的則是加工廠。自動的比較不方便，有限重問題，出貨還要排隊，好處只有省人工成本，還是統倉好，起重機進出很快。」

楊得根不僅創辦德昌集團，更入主裕國，事業橫跨物流、食品、營建、倉儲等領域。（圖／黃耀徵攝、報系資料庫）

話鋒一轉，「大伯楊連發先前回來接裕國董事長時，擔任行銷協理的我便被架空，沒辦法管業務、採購，也不知道成本。」楊育偉說。對於楊連發質疑他將裕國肉品低價賣給父親楊長杰管理的德昌食品，他澄清：「德昌食品有自己的進口牌，可以向國外進口低價肉品，沒必要經其他廠商轉手墊高進貨成本，這種質疑很沒有道理。」

想到楊連發擔任裕國董座時囤積的超量肉品，楊育偉很頭疼，「保存期限剩不到一年，同樣的東西，德昌食品進口每公斤只要600元，裕國卻花了700元；只能後續拜託廠商，或請自家的南投加工廠想辦法消化。」

接著，楊育偉執意要本刊記者到停車場，他走到一台紫色的NISSAN Juke旁，車頭還放了一堆娃娃。原來楊連發發聲明稿，指稱「楊育偉物色千萬夢幻跑車，費用恐由裕國買單」，楊育偉笑著說，「如果我有一台千萬跑車該有多好，我看到（該聲明）也是滿腦子問號，不知道從哪裡想像！」

楊家男孫（右2楊育偉為楊長杰之子、右1楊華誌為楊連發之子）從小就跟著爺爺楊得根（左1）巡查工地，可見楊得根很早就有培育第三代接班人的想法。

一名員工為楊育偉打抱不平地說，「董事長夫人有一次坐在後座，還抱怨冷氣不冷。說出來會覺得很漏氣，堂堂上櫃的董事長，怎麼會開這麼小的車。」(待續)

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(中時電子報)