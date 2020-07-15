裕國經營權伯姪之爭，大伯前董座楊連發三番兩次的抹黑，現任董事長楊育偉直言，「身為第三代，只管把事情做好，講白一點，爭經營權、遺產分配是第二代的事，沒有必要把第三代也拖下水。」

楊育偉又說，「其實第三代關係基本上都是好的，以前華誌（楊連發的兒子）也都會跟總裁一起去巡工地，只是目前第二代處不好，所以第三代也較少互動。」「上櫃公司不是個人的公司，每個股東都有在看，要對股東負責任，不是自己想怎麼搞就怎麼搞。」

究竟裕國集團該由誰接棒？畢竟手心手背都是肉，大家長、裕國副總裁楊吳奈美沒有明確回答，只說：「公司誰在掌權，就由誰負責。」總裁楊得根過世後，楊吳奈美每天巡公司，早上去德昌食品，下午到裕國，有會議就跟著開，偶爾跟大家分享過往經驗。她期許楊育偉：「裕國是上櫃公司，應該要管好才對。」

台中市不動產代銷公會理事長林傳傑說，楊得根每回開會、巡工地都會帶著楊長杰、楊育偉，傳承意味濃厚。（圖／黃耀徵攝）

裕國這場史無前例的經營權危機，台中市不動產代銷公會理事長、「世界鴻」代銷總經理林傳傑說，「總裁（楊得根）凡事親力親為，做任何事都帶著長杰、育偉，連假日去巡視也帶著他們。有次我問，『每次都三代同堂出席會議，是不是打算代代傳承下去？』總裁笑而不答，但是明眼人都嗅得出這個味道。」對於新接棒的晚輩，林傳傑誇讚楊育偉學習態度積極樂觀，相信在他領導下裕國會有一番作為。

裕國6月24日股東會，因迴避「黑衣人事件」流會，展延到9月23日，經營權危機雖然暫歇，但年輕的楊育偉，未來還有很長的路要走。

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(中時電子報)