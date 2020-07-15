新北市三峽區15日凌晨1時許，民權街、宏源街路口傳出有青少年飆車，警方接獲報案後，到此路口查看時，突遭一輛闖紅燈的雙載機車從側面撞上，機車騎士送醫後傷重不治。而2名警察開著巡邏車前往該處時，遭到無照騎車闖紅燈的少年（16歲）攔腰撞上而受傷。

(中時電子報)