三峽重大車禍1死3傷！少年闖紅燈高速撞警車亡 2警濺血 06:502020/07/15 中時電子報 林宜靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市三峽區15日凌晨1時許，民權街、宏源街路口傳出有青少年飆車，警方接獲報案後，到此路口查看時，突遭一輛闖紅燈的雙載機車從側面撞上，機車騎士送醫後傷重不治。而2名警察開著巡邏車前往該處時，遭到無照騎車闖紅燈的少年（16歲）攔腰撞上而受傷。 (中時電子報) #闖紅燈 #路口 #三峽 #重大車禍 #1死3傷 也許您會感興趣 推薦閱讀 堵出民怨 汐止東勢街增設右轉道 04:102020/07/11 地方新聞 老婦騎電動車 遭汽車追撞彈飛5公尺傷重不治 15:512020/07/11 社會 桃園物流公司工安意外 工人高台墜落1死1傷 14:172020/07/12 社會 台大情殺案「潑酸毀容」1死3傷 被害人獲補償140萬 15:042020/07/13 社會 三峽北大學成路狂淹水 新北市提計畫整治 20:022020/07/13 寶島 智慧安全路口示警 違規少一半 04:102020/07/14 地方新聞 國3北上田寮死亡車禍 大貨車撞聯結車1死1傷 14:132020/07/14 社會 社會熱門新聞 綠島變綠光島！他約女友潛水 女友先跟他兄弟浪漫3天2夜 - 社會 三峽重大車禍1死3傷！少年闖紅燈高速撞警車亡 2警濺血 - 社會 悍鐵工戀上人妻激戰纏綿仍遭唾棄 憤怒言語密告她夫：「你老婆泉水很多」 - 社會 女生重訓後性慾強？健身房女教練 慘遭5男教練輪流「下流」 - 社會 家中開窗DIY罰5000元 法官：臨馬路造成驚嚇 新店人好奇：在哪？ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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