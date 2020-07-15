小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（14日）新聞重點。

【1】模擬戰力保存 戰機排隊進佳山洞庫

漢光36號演習13日拂曉出擊！清晨6時整，花蓮佳山基地數架各式戰機出現在機坪洞庫，這次科目為模擬西部基地遭導彈襲擊，戰機轉場至花蓮佳山，台東志航基地則實施戰力保存。據透露，因受到佳山基地跑道維修影響，6架次新竹幻象2000戰機首次在漢光演習時改降花蓮基地；另外，包括屏東基地的P-3C反潛機、C-130E天干機，陸續飛抵花蓮基地實施戰力保存，模擬海峽上空緊張情勢。

【2】拒換警局長 南市議會槓中央

台南、高雄警察局長遭中央火速拔官，台南市藍、綠陣營議員昨一致力挺市警局長周幼偉留任，並強調如果中央不收回命令，將在布達時杯葛新任警局長，部分綠營議員甚至怒斥「治安不佳，蘇貞昌也要下台！」不過，警政署昨傍晚發布人事命令，由詹永茂與劉柏良分別出任，4人17日交接到任。

【3】美聲明不承認九段線 陸斥挑釁

陸菲南海仲裁案結果出爐4周年之際，美國國務卿蓬佩奧13日發表聲明，批評中國大陸對南海主權聲索「完全不合法」，這是美政府首次正式反對大陸對南海的大部分主權主張；亞太助卿史達偉也指出，北京利用國有企業在南海擴張，持續擴大海上挑釁與威脅，是新帝國主義。陸方回應，稱美國不是南海有關爭議當事方，卻頻頻插手南海問題，打著維護南海穩定的幌子，在地區炫耀武力，陸方敦促美方恪守在此一問題上不持特定立場的承諾。

【4】散戶雄兵進場 成交比重破6成

台股上演「萬二」行情，散戶大舉進場，力抗三大法人。證交所最新統計，6月台股交易戶數衝上220.2萬戶，單月就增加15.2萬戶，第2季自然人占集中市場成交比重更是突破6成，來到62.87％，比第1季的57.92％增加近5個百分點，值得注意的是，6月定期定額投資金額達13.13億，刷新開放該業務來的新高，意味散戶積極透過定期定額入市，顯示人潮、錢潮都回來了。

【5】台灣人吃老本 徐乃麟憂心經濟

徐乃麟14日主持《天才衝衝衝》，談到今開始發放領取使用的三倍券，嘆說不如1人直接發2000元就好了，他擔心去郵局遇排隊人潮，「而且現在三、四年級生誰會上網綁信用卡，我們就讓它等，反正跑不掉」。他不懂政府的背後考量，相較美國振興經濟直接發放現金1200美金到公民戶頭的做法，三倍券實在不方便。至於三倍券是否有機會振興台灣經濟，他直言：「我覺得一點用都沒有，因為牽涉惡性循環，現在真正的困境還沒到，台灣人都在吃老本。」

(中時電子報)