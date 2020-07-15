由於對流雲系發展旺盛，今南部易有短時強降雨。(圖擷自氣象局

氣象局對台南及高雄地區發布大雨特報。(圖擷自氣象局)

正在靠近台灣的熱低壓昨預測可能登陸恆春，但氣象局今（15）日表示，此熱低壓不會登陸台灣，將緊貼台灣北上。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮說，此熱低壓今晨已嚴重高低層分離，由於低層水氣增多，要慎防雨勢加大。氣象局早上已對高雄、台南2地區發布大雨特報。

氣象局最新資料，熱帶性低氣壓今2時位於北緯21.8度，東經120.8度，即在鵝鑾鼻南南東方20公里之海面上，向東北移動，時速17公里；今(15)日南部、東半部(含綠島、蘭嶼)及恆春半島沿海有較大風浪及長浪，恆春半島及綠島、蘭嶼亦有較強陣風，前往海邊活動應注意安全；巴士海峽、台灣海峽南部及臺灣東半部海面將有較強陣風且風浪偏大，航行及作業船隻應特別注意。

對於熱低壓是否登陸台灣造成威脅？吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中分析，今晨「熱帶低壓」仍呈現嚴重的高低層分離；從早上3時雷達回波合成圖及地面風場來看，環流中心會從恆春半島東側通過。由於熱低壓中心太弱，無破壞性強風；所以，這種強度的系統，強調其是否登陸？只是畫錯重點而已！

吳德榮進一步指出，最新歐洲模式顯示，此「熱帶低壓」結構鬆散；會為各地帶來局部短暫陣雨的機率；但由於低層水氣增多，提高「大氣不穩定」度，地形抬升及陽光加熟，都有可能加大雨勢，應注意！台灣附近風浪增大，沿海活動、應注意安全。

另外，氣象局表示，由於對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今日清晨至上午台南及高雄地區有局部大雨發生的機率，請民眾注意雷擊及強陣風來襲。

(中時電子報)