立法院14日臨時會進行監察院長被提名人陳菊資格審查，台灣民眾黨立委將貼有封條的監察院大型海報拿進議場。此舉遭台灣基進批「又在騙」！民眾黨則反批看不見台灣基進對不適任人選的監督，也不見任何具體提案，成為綠營的橡皮圖章。對此，台灣基進立委陳柏惟則回批，民眾黨有5個立委5個頭腦，不要看起來像一個暗黑大法師的5個部位。

立法院14日臨時會進行監察院長被提名人陳菊資格審查，台灣民眾黨立委將貼有封條的監察院大型海報拿進議場並噴上「廢」、「撤」，隨後與國民黨立委一同喊「在野合作，退回陳菊」。民眾黨也在臉書發文指出，今廢除考監兩院不只是過去民進黨主張，更是民眾黨及時代力量的共同主張，可說是在野共識。然而台灣基進非常善盡側翼的職責，除了開直播慢跑、在議場前丟丟棒球，呼應民主進步黨的守夜行動外，看不見對不適任人選的監督，也不見任何具體提案，成為綠營的橡皮圖章。

對此，陳柏惟在臉書三點回應。首先，陳柏惟說他有準備質詢稿，自稱科學政黨請查證後發言，而且他是第一個質詢，有邏輯的人都知道會準備。第二，他希望民眾黨腦袋清楚，質詢無法進行的元兇是中國國民（黨），關他什麼事？第三，目前曾用政黨粉專高度攻訐他個人的只有新黨，現在又多一個民眾黨。陳柏惟諷刺表示，「你們有5個立委5個頭腦，不要看起來像一個暗黑大法師的5個部位」。

(中時電子報)