紙本振興三倍券15日起在各縣市郵局率先發放領取，中華郵政公司一肩扛起發放的重大責任，中華郵政指出，預估領購三倍券的人潮，恐怕至少要20天才能消化完，對此，不少基隆民眾因擔心領不到券，從15日發放當天的早上5點就開始拿板凳排隊，在南榮路上的基隆南榮郵局一早就有數為民眾拿著板凳帶上口罩排隊等候8點開始發放。

有民眾受訪指出，自己沒有先預訂三倍券，但聽家中孩子告知「若不在第一天就來排隊領」，往後就想領也領不到了，因此特地趕過來排隊；一名陳姓上班族指出，自己特地請半天假，就是想要搶在第一天就領到三倍券，她還帶了家裡2個小孩的健保卡及3千元，就是想要在第一天替小孩先領起來。

郵局日前於官網宣布，為響應政府振興經濟的政策，將於三倍券正式發放的15日，在郵局同步販售「振興優惠2倍包」，包括200元和500元的兩種商品優惠組合，分別限量1萬5千組及5千組，另外，郵局也提醒民眾，身分證末碼單號週一、三、五領，雙號為週二、四領，週六單雙號都可領，而18日、25日兩個週六，郵局將全日營業專辦三倍券業務，請民眾在12月31日前領取完畢。

(中時 )