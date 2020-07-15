蘇貞昌提醒民眾莫排隊領三倍券。(取自蘇貞昌臉書)

振興三倍券紙本券今(15日)上午9時開放民眾領取，許多商家更是祭出多項優惠措施，準備搶攻這波振興商機。另外，許多人也擔憂今將出現排隊領券人潮，對此，行政院長蘇貞昌則是在臉書貼出「金句提醒」，提醒「別人排隊我不去，晚幾天領最便利」。

為避免民眾在三倍券領取首日擠爆超商，蘇貞昌則是在臉書寫下，「振興三被針有利，折扣加碼超刺激，效期一路到年底，領券不需那麼急，為了頭香發脾氣，為難櫃檯又何必?」他也強調，「別人排隊我不去，晚幾天領最便利，排到腳痠誰如意，況且傷神又費力，長輩兒孫一起領，郵局也可網路訂」。

另外，蘇貞昌也再次宣導綁訂政策，他說，「數位綁訂在一起，隨綁隨刷好主意」，並要大家「莫排隊」。

然而，民眾若是選擇在4大超商領取三倍券，則需攜帶健保卡或身分證，到指定門市事務機點選三倍券專區，插入健保卡或輸入身分證字號與領取序號，確認資料後，便可持單據到櫃台領取簽收，時間為每天上午9時至晚上10時。

(中時電子報)