三倍券今正式發放使用，中華郵政表示首周是領券高峰，超商則估計前3天人流較多。圖為郵局日前舉行銷售演練。（本報資料照片）

三倍券紙本領取今(15)日正式上路，上午9點起超商全面開放，郵局8點發放，為避免人潮塞爆，政院一再宣導大家別擠頭三天來領券，但今天《中時電子報》直擊北門郵局，上午8時僅約10人排隊，排第一的吳先生說，因擔心重演口罩之亂，今天凌晨5時之前就來排，很意外現場沒什麼人。

66歲的吳先生說，他家住萬華，今凌晨5點前就來北門郵局排隊，因為當初口罩實施實名制時，本來想不會有什麼人領口罩，結果隔天去一大堆人排，有了上次的經驗，因此今天凌晨就來排，沒想到竟然排第一。

中華郵政表示，首周會是領券的高峰，中午12時至14時與下班前16時至17時）是郵局作業最繁忙階段，請民眾避開此時段前來領取。

根據經濟部統計，紙本三倍券預訂累計1035萬人，首波高達829萬人，數位三倍券綁定人數則有157萬人。第1梯次預訂紙本三倍券的民眾，開放7月15日至31日上午9點至晚上10點到超商、超市、藥妝店領券。第二波7月8日至12日預購民眾，則於7月22日至31日領取。

(中時電子報)