資深媒體人楊世光過去在電視台待了11年、曾擔任過節目主持人，他近日在網路節目大爆前同事劉寶傑主持《關鍵時刻》錄影秘辛，透露名嘴上節目價碼，及名嘴黃創夏常被託去問製作單位，部分腳本內容怪異是怎麼回事。對此，黃創夏也在今天回應10年來錄節目秘辛。

楊世光過去曾是《57金錢爆》主持人，後來轉型當網路節目主持，日前在節目上揭露，劉寶傑主持《關鍵時刻》錄影秘辛，「每一個來賓費領3000，口沫橫飛領3000，稍微演得比較好的、罵得比較兇的、演得比較誇張的那就領4000」。

楊世光還說，因名嘴需要背腳本，有時候背一背發現狗屁不通，所以像黃創夏想知道新聞「外星人爸爸媽媽在哪邊？為什麼地球上會撿到一個外星人嬰兒』是怎麼來的，就會拜託他去問一下製作單位。

對此，黃創夏今15日也在臉書發文回應，「我哪裡還需要一個人『拜託』問另外的製作團隊？更何況，我根本除了偶爾一丶兩次選舉開票幫忙上過楊世光節目，和他的製作團隊根本不熟，連姓名也不知⋯⋯哪裡需要請楊世光『拜託』去到專程到相隔七丶八層樓之樓下『詢問』另外的電視台單位？

黃創夏還指出，「10年以來，關鍵團隊都知道、我看到不合邏輯的東西，都直接反駁，批評製作團隊找到的東西沒有常識和基本知識！然後，我心情好就會主動去找到科學上一些相對合理的東西給他們參考！心情不好，和覺得實在難以說服觀眾或是合理說明，就互相理解，互不為難⋯⋯」。

他並強調，「被我罵過的人很多丶很多人，而且都還在很多節目各個工作崗位上！都知我之所以被叫『理工男』的風格⋯⋯」。

(中時電子報)