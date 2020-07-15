大同（2371）6月30日股東常會發生自行認定逕行剔除股東表決權、未發給部分股東表決權票及選舉票等爭議狀況，金管會對此做出裁決，認為大同違反公發公司股務處理準則規定，依違反證交法糾正大同、且即日起不得再自辦股務，成為金管會開鍘首例。

證期局副局長蔡麗玲表示，大同股東常會在股東及徵求人報到時，未發給部分股東及徵求人表決權票與選舉票，以及逕自認定50％以上股份無表決權等行為，嚴重影響股東權益行使，且有違公司治理及股東行動主義，於2日函請大同陳述意見，並於13日收到公司回函。

蔡麗玲表示，經集保結算所查核，認為大同上述作為已違反公開發行股票公司股務處理準則規定，故依規定予以行政處分，並呼籲股務代理機構或自辦股務的公開發行公司，在執行股務事務時，須保持中立並恪遵相關法令規定。

集保總經理朱漢強先前指出，目前共有77家上市櫃公司自辦股務，其中有60家公司為分屬15個集團的集團自辦，其餘17家為單一自辦股務，包括金控及電子業。而自2013年起的新上市櫃公司已不允許自辦股務，均需委託股務代理機構辦理。

朱漢強表示，這77家自辦股務的上市櫃公司，近5年來只有大同1家出現重大影響股東權益狀況。後續將先行蒐集國外資料，再邀集學者專家溝通，研議辦股務公司每3年進行1次評鑑，影響重大權益時請股務機構代為處理。

此外，針對股東會議案電子投票結果，目前僅在股東會當天揭露，未來將研議是否可提前1天對外公告投票數據。金管會亦研議將部分推動措施納入公司治理藍圖3.0，如請集保研議推動自辦股務公司資格審查的管理措施、研議提升電子投票結果的資訊透明度等。

(時報資訊)