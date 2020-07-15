王瞳去年和馬俊麟合拍《大時代》傳出不倫戀，馬俊麟正宮以侵害配偶權提告並求償400萬，當時艾成堅稱和王瞳仍是「家人」，被解讀感情告吹，如今卻傳出兩人感情不僅回溫，艾成還備妥在台灣結婚所需文件，似乎有意將王瞳迎娶回家。

根據《鏡週刊》報導，王瞳與馬俊麟爆出不倫戀後，早已經回收舊愛艾成，兩人更傳出打算秘密結婚，不過外籍人士在台灣登記結婚，準備程序較為繁瑣，像是艾成得先申請馬來西亞婚姻註冊總局單身證明，再送交我國外交部驗證，之後才能到戶政事務所辦理結婚登記，但礙於單身證明只能由本人和親屬辦理，加上疫情關係無法返回馬國，因此艾成7月初就委託家人代辦，只不過文件至今還沒下文。

對此傳聞艾成大方坦承有申請單身證，不過只是先辦起來，至於被問到王瞳會是未來結婚對象嗎？他毫不考慮直接表示：「一定是啊」，但也強調兩人目前感情很好，不一定非得立刻結婚。

(中時電子報)